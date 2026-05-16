Kakva čast! Poslušajte kako zvuči kad lelekice ukrste glasove s Ruslanom u eurovizijskom hitu

Hrvatske predstavnice na Eurosongu susrele su se s legendarnom ukrajinskom pobjednicom Ruslanom, a njihov zajednički trenutak brzo je završio na društvenim mrežama.

Na društvenim mrežama hrvatskih predstavnica na Eurosongu, grupe Lelek, osvanuo je video koji je brzo privukao pažnju eurovizijskih fanova.

Naime, djevojke su se susrele s legendarnom ukrajinskom glazbenicom Ruslanom, pobjednicom Eurosonga iz 2004. godine.

Grupa Lelek, Ruslana

U opuštenoj i veseloj atmosferi zajedno su zapjevale Ruslanin veliki hit “Wild Dances”, pjesmu koja je obilježila jednu od najupečatljivijih eurovizijskih pobjeda. Lelekice su u videu bile odlično raspoložene, a spontani trenutak pjesme i druženja posebno je oduševio fanove na društvenim mrežama.

''Legenda je stigla'', napisale su lelekice uz objavljeni video.

Grupa Lelek, Ruslana

Ispod objave ubrzo su se počeli nizati brojni komentari pratitelja koji su pohvalili susret hrvatskih predstavnica i eurovizijske legende.

''Sve pobjednice na istom mjestu'', ''Wow'', ''Ikone'', ''Ujedinjene glazbom'', ''Ma obožavam ovo'', samo je dio komentara s Instagrama.

Grupa Lelek, Ruslana

Zanimljivo je i to da su naše predstavnice još u ožujku objavile video u kojem izvode upravo Ruslanin veliki hit ''Wild Dances'', a legendarna ukrajinska glazbenica tada je reagirala na njihovu izvedbu. Više detalja pročitajte OVDJE.

LELEK - 1

