Poslušajte kako stari eurovizijski hit zvuči u izvedbi naših predstavnica: ''Šaljite ovo Ruslani''

Hrvatske predstavnice za Eurosong 2026., grupa LELek, još jednom su pokazale svoju snagu i energiju na sceni, ovoga puta impresivnom izvedbom legendarnog eurovizijskog hita.

Hrvatska ženska grupa LELEK, ovogodišnje predstavnice Hrvatske na Eurosongu 2026., oduševila je publiku posebnom izvedbom jedne od najlegendarnijih eurovizijskih pjesama ''Wild Dances'' ukrajinske pobjednice Ruslane iz 2004. godine.

U atraktivnom i energičnom nastupu, članice grupe donijele su modernu interpretaciju ovog bezvremenskog hita, zadržavajući njegov prepoznatljiv etno-pop zvuk, ali uz snažan pečat vlastitog glazbenog identiteta.

Publika i fanovi natjecanja brzo su reagirali na društvenim mrežama, gdje su pohvalili njihovu karizmu i energiju, ističući kako ovakvi nastupi dodatno podižu očekivanja za njihov originalni eurovizijski nastup.

''Nadam se da će pobijediti, zaslužuju'', ''Nisam bila u krivu kad sam rekla da su čarobne, podrška iz Meksika'', ''Nisam ovo očekivao, ali stvarno sam impresioniran'', ''Šaljite ovo Ruslani'', ''Apsolutno sam oduševljena'', ''Idemo do pobjede'', nahvalili su ih u komentarima ispod videa.

Podsjetimo, ''Wild Dances'' Ruslani je donio pobjedu na Eurosongu 2004. te ostao jedan od najupečatljivijih i najenergičnijih pobjedničkih nastupa u povijesti natjecanja. Kako danas izgleda Ruslana pogledajte OVDJE.

Lelek će se na Eurosongu predstaviti s pjesmom ''Andromeda''. Kakve su prognoze čitajte OVDJE.

LELEK - 3 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Objavljene su prve fotografije osramoćenog bivšeg princa nakon izlaska iz pritvora

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity U stravičnom padu s balkona hotela influencerica slomila kralježnicu, prijateljice mole za pomoć

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Fatalnoj Rubi na vrhuncu slave dijagnosticiran je rak, a prije nekoliko godina postala je baka