Objavljene su prve fotografije osramoćenog bivšeg princa nakon izlaska iz pritvora

Bivši princ Andrew viđen je ovog vikenda na imanju Sandringham u Norfolku, što je njegovo prvo javno pojavljivanje nakon što su se u veljači pojavile informacije o navodnom uhićenju koje je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Na fotografijama snimljenima tijekom vikenda vidi se kako šeta na otvorenom, u društvu tjelohranitelja, dok mirno prolazi kroz ograđene dijelove imanja.

Andrew Mountbatten-Windsor - 1 Foto: Profimedia

Prema ranijim medijskim izvješćima, Andrew je navodno priveden 19. veljače, na svoj 66. rođendan, zbog sumnji povezanih sa zlouporabom javne dužnosti i njegovim odnosom s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom. Ipak, službene potvrde i detalji tog slučaja i dalje su ograničeni, a okolnosti ostaju predmet interesa javnosti i medija.

Andrew Mountbatten-Windsor - 3 Foto: Profimedia

Njegovo pojavljivanje u Sandringhamu mnogi tumače kao pokušaj povratka u svakodnevicu, iako je jasno da će interes za njegov slučaj još neko vrijeme ostati u fokusu javnosti.

Nakon uhićenja, Andrew se povukao iz javnosti te se preselio na Sandringham, nakon što je bio prisiljen napustiti Royal Lodge u Windsoru.

Princ Andrew Foto: Afp

Podsjetimo, bivši vojvoda od Yorka tereti se da je navodno prosljeđivao povjerljive dokumente Epsteinu, no sve optužbe odlučno negira.

Ako bude proglašen krivim, mogao bi se suočiti s doživotnom zatvorskom kaznom.

Princ Andrew Foto: Afp

Nedavno je u javnost isplivala i zajednička fotografija Andrewa i Epsteina, pogledajte ju OVDJE.

