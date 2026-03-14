Isplivala je prva zajednička fotografija osuđenog pedofila i princa Andrewa

U javnost je dospjela dosad nepoznata fotografija na kojoj su zajedno Andrew Mountbatten-Windsor i osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein.

U dokumentima koje je nedavno objavilo američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) pojavila se fotografija na kojoj se zajedno nalaze Andrew Mountbatten-Windsor, britanski političar Peter Mandelson i osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein.

Riječ je o prvoj poznatoj fotografiji na kojoj su sva trojica zajedno. Uz dokumente nije naveden točan datum ni mjesto nastanka fotografije, no prema navodima ITV Newsa, snimljena je na američkom otoku Martha’s Vineyard između 1999. i 2000. godine. Fotografija je, prema tim informacijama, nastala prije nego što je Epstein osuđen na 13 mjeseci zatvora i registriran kao seksualni prijestupnik, prenosi BBC.

Jeffrey Epstein i Andrew Mountbatten-Windsor

Na fotografiji se vidi kako trojica muškaraca sjede oko okruglog drvenog stola na terasi kuće. Ispred njih su šalice ukrašene američkom zastavom, dok opušteno razgovaraju i gledaju prema kameri.

Važno je napomenuti da samo pojavljivanje na fotografiji u objavljenim dokumentima ne znači da su osobe počinile bilo kakvo kazneno djelo.

Mountbatten-Windsor i lord Mandelson ranije su odvojeno privedeni zbog sumnje na nedolično postupanje u javnoj službi povezano s njihovim kontaktima s Epsteinom, no obojica su kasnije pušteni dok istraga i dalje traje.

Princ Andrew

Osim Andrewa, s Epsteinom se povezuje i njegovu bivšu suprugu Sarah Ferguson.

Jeffrey Epstein

