Usred borbe s karcinomom našoj bivšoj misici stigao razlog za sreću, sve je podijelila s pratiteljima!

Bivša hrvatska misica Ivančica Pahor ovih mjeseci prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u životu, no unatoč borbi s karcinomom, pronašla je i razlog za radost.

Na društvenim mrežama podijelila je emotivne trenutke iz Italije, gdje je s kćeri Unom proslavila njezin rođendan.

Majka i kći poseban su dan obilježile u romantičnoj Firenci, jednom od najljepših talijanskih gradova. Videima i kratkom porukom Ivančica je pokazala koliko joj ti trenuci znače, a mnogi pratitelji uputili su im čestitke i riječi podrške.

''Unin rođendan u našoj omiljenoj Firenci'', napisala je Ivančica.

Rođendansko slavlje proteklo je u opuštenoj atmosferi uz ručak u restoranu, a Una je puhala i svjećicu na kolačiću.

Ivančica Pahor - 3 Foto: Instagram

Ivančica Pahor - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako Hrvatska sada stoji na kladionicama nakon što su poznati svi predstavnici za Eurosong?

Podsjetimo, bivša misica nedavno je javno progovorila o svojoj dijagnozi i borbi s karcinomom, a otad redovito dijeli iskrene objave o svom putu liječenja. U teškim trenucima najveća podrška joj je obitelj, posebno kći Una, s kojom je sada proslavila još jedan važan životni trenutak.

''Vijest sam dočekala iznenađujuće mirno. Kao da sam morala ostati pribrana jer veći šok doživjela je moja okolina. Umjesto da ljudi tješe mene, ja sam bila ta koja je morala smirivati njih. Najteže mi pada zbog kćeri; upravo sada ima ispite, a cijela situacija je jako pogađa. No ona je ta koja mi daje najveću snagu. Zbog nje radim, stvaram i borim se. Ona je moj najveći životni motiv. Velik oslonac mi je i moja majka. Sa svoje 72 godine ponovno je preuzela velik teret na sebe. Sada radi i po 12 sati dnevno kako bi održala moj posao. To je golema žrtva, a najteže mi je što zbog toga ne može biti uz mene u najtežim trenucima. Kemoterapije su iscrpljujuće i, iako ih prolazim sama, znam da je njezino srce stalno uz mene'', priznala nam je Ivančica nakon objave da boluje.

Cijeli intervju pročitajte OVDJE.

Ivančica Pahor - 8 Foto: Josip Moler / CROPIX

Ivančica Pahor - 6 Foto: Josip Moler / CROPIX

Pogledaji ovo Preporuke Sve o apsurdnoj komediji nominiranoj za Oscara koja je izazvala burne reakcije

Podsjetimo, Ivančica je 2000. godine okrunjena titulom Miss turizma Hrvatske, a ostvarila je i značajan uspjeh na svjetskom izboru, gdje je odabrana kao prva pratilja.

Izgradila je i uspješnu manekensku karijeru te je nosila revije naših najpoznatijih dizajnera, a nakon što se povukla iz javnosti, diplomirala je povijest umjetnosti, pa se posvetila slikanju, dizajniranju odjeće i izradi nakita.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Sportski grudnjak i hlačice u prvi su plan stavili raskošne obline zamamne novinarke

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Koja priča stoji iza neobičnog imena pjevačice koja je na Dori završila spletom okolnosti?

Pogledaji ovo Nekad i sad Možete li vjerovati da je ovaj čovjek nekad bio pravi ljepotan?