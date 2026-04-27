Marko Vukes između dvije svirke dobio kćer, pogledajte njegovu reakciju!

Marko Vukes otkrio je kako je njegova supruga Nevena rodila njihovo drugo dijete, kćer Sofiju, i to između njegova dva nastupa.

Naš pjevač Marko Vukes doživio je jedan od najsretnijih trenutaka u životu – njegova supruga Nevena rodila je njihovo drugo dijete, kćer Sofiju, i to u poprilično nesvakidašnjim okolnostima.

Naime, kako je sam otkrio, Vukes je vijest o rođenju kćerkice dočekao između dvije svirke na svadbama, što cijeloj priči daje dodatnu dozu emocije i simbolike – dok je drugima svirao na najsretnijim danima u životu, i sam je proživljavao jedan takav trenutak.

Galerija 9 9 9 9 9

"Danas je dan kada ne mogu sabrati emocije… Bogu hvala i slava – moja mila Nevena uspjela je. Donijela je na svijet tako malo, a već nevjerojatno snažno čudo", napisao je, posebno se zahvalivši partnerici na hrabrosti, naglasivši koliko mu znači ono što je prošla kako bi njihova obitelj postala bogatija za još jednog člana.

Emotivni trenutak dodatno je upotpunila i reakcija njihova sina Teodora, koji je, kako otkriva Marko, svakodnevno pitao kada će stići sestra.

Nevena i Marko Vukes - 3 Foto: Instagram

Nevena Vukes, Marko Vukes Foto: YouTube/Screenshot

Marko Vukes ponovno postaje tata Foto: In Magazin

"Kad će doći seka? Eto sine… došla je", poručio je u objavi, ne skrivajući koliko je dolazak male Sofije razveselio cijelu obitelj.

Zanimljivo je da je Marko u trenutku kada je postao otac bio – na poslu. Između dvije svadbe, dok je drugima stvarao atmosferu za pamćenje, njemu se dogodila najljepša životna vijest.

"Kako je tata pjevao ovog vikenda kada je između dvije svirke dobio kćer…? Znam samo da ću ih sigurno pamtiti do kraja života", napisao je Marko u opisu snimke s jednog od nastupa.

Takve situacije nisu rijetkost kod glazbenika, ali rijetko kada su ovako snažno isprepletene s privatnim emocijama.

Nevena i Marko Vukes - 2 Foto: Instagram

Iza para je teško razdoblje, o čemu više čitajte OVDJE.

