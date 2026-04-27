Žanamari novim fotkama iz kreveta najavila uzbudljivu vijest

Žanamari je novim fotografijama u zavodljivoj spavaćici iz luksuzne hotelske sobe najavila početak glazbenog projekta s jakom porukom o vremenu u kojem živimo.

U elegantnom ambijentu hotelske sobe, obasjana prirodnim svjetlom i u zavodljivoj satenskoj spavaćici s čipkastim detaljima, Žanamari Perčić donosi prizore koji ne prolaze nezapaženo.

Nove fotografije otkrivaju samouvjerenu i emotivnu stranu pjevačice – baš poput njezine nove pjesme ''U tvojim rukama''.

Žanamari Perčić - 5 Foto: PR

Žanamari Perčić - 4 Foto: PR

Ova vizualna priča nije slučajna, riječ je o uvodu u novi glazbeni projekt koji ima puno dublju poruku.

Žanamari ovim singlom otvara temu koja sve više zaokuplja umjetnike – utjecaj umjetne inteligencije na kreativni proces.

''Čekala sam i promatrala kuda će otići ova pošast glazbe kreirane umjetnom inteligencijom… Ako želimo da opstane istinska glazba, moramo postati produktivniji i ignorirati AI alate'', poručuje.

Dodaje kako vjeruje da ljudskost i emocija moraju ponovno biti u prvom planu – glasnije i iskrenije nego ikad.

Projekt donosi i svojevrsni povratak korijenima. Žanamari je odlučila objaviti pjesme koje su godinama bile zanemarene jer nisu odgovarale trendovima.

Žanamari Perčić - 3 Foto: PR

Žanamari Perčić - 2 Foto: PR

''Uvjeravali su me da nisu dovoljno komercijalne… Zamislite da je netko Van Goghu rekao da mu slika nije dovoljno ‘ljetna’. Sad sam odlučila da će sve te pjesme napokon doći do publike.''

Pjesma, iza koje stoje suprug Žanamari, Mario Perčić (Joshua Macks), producent Natko Smoljan i tekstopisac Petar Šarčević Sharki, donosi snažan emotivni naboj već od prvih tonova. Završni pečat dao je Bojan Šalamon Shalla.

Tematski, riječ je o povratku ljubavi kakvu smo nekad poznavali – prije društvenih mreža i nametnutih savršenstava.

Žanamari Perčić - 1 Foto: PR

''Još uvijek vjerujem u ljubav bez ega i ponosa… Danas je sve dostupno, ali ljubav je rijetka.''

''U tvojim rukama'' od danas je dostupna na svim streaming platformama, dok se spot očekuje početkom svibnja.

Galerija 24 24 24 24 24

