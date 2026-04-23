Ovako izgleda Ariana Grande nakon što je udarala po posnom siru i piletini: ''Zadržao si nešto muško!''

Jedan od najupečatljivijih trenutaka emisije Tvoje lice zvuči poznato donio je spoj zahtjevne vokalne izvedbe i scenskog izazova. David Balint se okušao u transformaciji koja je tražila i ozbiljan pristup i dozu igre. Reakcije žirija potvrdile su da je nastup bio i zabavan i uspješan.

David Balint u zadnjoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato pretvorio se u svjetsku pop zvijezdu, što je bio izazov i scenski i glasovno. Reakcije žirija pokazale su da je zadatak odradio na poseban način.

David Balint transformirao se u Arianu Grande i donio nastup koji je istovremeno bio zabavan i tehnički zahtjevan.

Martina Stjepanović Meter istaknula je njegov pristup:

''Ariana Grande danas je zaista bila ‘grande’, u punom smislu te riječi. Bilo je humoristično s obzirom na tvoj stas jer znamo kako ona izgleda, ali mi se sviđa što nisi išao u parodiju, nego si ozbiljno pristupio ovom nimalo lakom zadatku''.

David Balint kao Ariana Grande Foto: Nova TV

Mario Roth osvrnuo se na specifičnost njegove transformacije:

''Vidim ja, Ariana je malo ‘udarala’ po piletini i posnom siru. Ono što mi se sviđa kod tebe je da u svakoj ženskoj transformaciji, s obzirom na tvoju konstituciju, zadržiš nešto muško. Upravo zbog toga izlaziš iz zone komfora i beskrajno se igraš na pozornici – tako je bilo i večeras''.

David Balint kao Ariana Grande Foto: Nova TV

Goran Navojec naglasio je koliko mu je nastup bio zanimljiv:

''Meni je ovo bilo jako zabavno, a kad uzmemo u obzir da si čovjek takvog formata, to je cijeloj izvedbi dalo dodatnu, interesantnu notu''.

