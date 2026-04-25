Korisni dodatak Jadranke Kosor zapeo za oko prolaznicima u centru metropole

Bivša premijerka prošetala je sunčanom špicom u opuštenom izdanju. Upravo jedan praktičan odabir privukao je poglede u centru grada.
Sunčano vrijeme i ugodne temperature izmamili su brojna poznata lica na zagrebačku špicu, a među njima se našla i bivša premijerka Jadranka Kosor.
Fotografi su je snimili u dobrom raspoloženju i sa širokim osmijehom dok je prolazila centrom grada. Za ovu prigodu odabrala je ležerno izdanje – kombinirala je svijetlu košulju i traperice s dugim tamnim kaputom, a styling je zaokružila sunčanim naočalama i udobnim cipelama.
Jadranka Kosor Foto: Josip Moler / CROPIX
Pogledaji ovo Celebrity Laura Gnjatović podijelila rijedak prizor sa zgodnim zaručnikom, koji je uspješan sportaš
Posebno je pažnju privukao detalj koji je vukla za sobom – crvena torba na kotačiće, praktičan dodatak koji je unio dozu svakodnevice u njezin gradski look i dao cijelom izdanju opušteniji karakter. I ranije smo ju imali priliku vidjeti s ovim dodatkom.
Jadranka Kosor Foto: Josip Moler / CROPIX
Jadranka Kosor Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Uživajući u šetnji i lijepom danu, Kosor pokazala je kako i u ležernim kombinacijama zadržava prepoznatljiv stil, a njezin izlazak na špicu nije prošao nezapaženo.
Pogledaji ovo Celebrity Najstariji sin ubijenog redatelja progovorio o noći užasa: ''Slama mi srce, ali me i ispunjava bijesom...''
Prošlog vikenda bivša premijerka privukla je poglede svojim trapericama, a više o tome pisali smo OVDJE.
Jadranka Kosor - 3 Foto: Tomislav Miletic/Pixsell
1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Dalmatinka širokog osmijeha zablistala na ulicama Zagreba, prošla godina za nju je bila jako posebna
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Ella Dvornik podvrgnula se estetskim zahvatima lica, pokazala je i prve rezultate
Pogledaji ovo Celebrity Dnevni boravak Ide Prester dobio prve obrise prostora iz snova, pohvalila se ključnim detaljem