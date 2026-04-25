Najstariji sin ubijenog redatelja progovorio o noći užasa: ''Slama mi srce, ali me i ispunjava bijesom...''

Sin slavnog redatelja u potresnoj ispovijesti opisao je noć koja mu je zauvijek promijenila život. Priznao je da se osjeća kao da živi najgoru noćnu moru.

Najstariji sin pokojnog holivudskog redatelja Roba Reinera, Jake Reiner, u potresnoj je objavi na blogu opisao kako mu se svijet srušio nakon što su mu roditelji brutalno ubijeni, a za njihovo ubojstvo optužen je njegov brat Nick, piše Daily Mail.

Naime, u petak je na platformi Substack podijelio emotivan tekst u kojem opisuje trenutak kada mu je sestra Romy javila da su njihovi roditelji, Rob i Michele, pronađeni izbodeni na smrt u svom domu u Los Angelesu prošle godine. Rekao je da je vijest bila previše razorna da bi je mogao shvatiti, te se prisjetio kako je u stanju šoka taksijem jurio prema kući iz djetinjstva.

''Jedino na što sam se mogao fokusirati bilo je da moram doći do svoje kuće iz djetinjstva. Morao sam doći do svoje sestre. Morao sam shvatiti što se, dovraga, upravo dogodilo,''

''Ostao sam bez svega toga dana. Moji roditelji neće biti na mom vjenčanju, neće držati svoje buduće unuče i neće vidjeti moj uspjeh u karijeri koji još pokušavam ostvariti. To mi istovremeno slama srce i ispunjava me bijesom.''

Jake je rekao da je, dok se još nosio s viješću o smrti roditelja, bio užasnut kada je saznao da je njegov brat Nick navodni počinitelj.

''Te noći izgubili smo više od polovice naše obitelji na najnasilniji mogući način. Svaki gubitak roditelja je razoran, ali ništa se ne može usporediti s time da izgubiš oboje u isto vrijeme, a uz to je tvoj brat u središtu svega. To je gotovo nemoguće prihvatiti.''

U svom tekstu Jake je istaknuo da je i gotovo šest mjeseci nakon tragedije i dalje u šoku zbog činjenice da je član njegove obitelji navodno odgovoran za ubojstvo roditelja.

''Svaki dan od tada je užasan. Svaki sastanak, svaka osoba s kojom razgovaramo, svaka suza koju prolijemo, svaki naš pokret povezan je s činjenicom da su naši roditelji ubijeni. Svako jutro se budim uvjeren da je sve samo san – ali ovo je moja najgora noćna mora.''

Govorio je i o boli koju on i sestra Romy proživljavaju, ne spominjući brata imenom, već ga nazivajući samo ''moj brat''. Jake je kroz tekst odao dirljive počasti svojim roditeljima, nazvavši ih ''središtem svog života''.

''Oni su moje vodilje, temelj onoga što jesam kao osoba i najdarežljiviji ljudi koje sam ikada upoznao. Mnogi ljudi nemaju sreću imati najbolje roditelje, najbolju majku ili najboljeg oca, ali ja sam imao. Ljubav koju su imali prema meni, mom bratu i sestri bila je bezuvjetna. I ljubav koju su imali jedno prema drugome u braku bila je nešto što sam uvijek smatrao standardom uspješnog odnosa.''

Prisjetio se i zajedničkih trenutaka – gledanja mjuzikala s majkom i odlazaka na bejzbol utakmice s ocem.

''Svjestan sam da sam imao priliku doživjeti stvari koje većina ljudi nema, upravo zbog toga tko su bili moji roditelji. No zamijenio bih svaku utakmicu Dodgersa, svaki Broadway show i svaki odmor samo za još jedan sat razgovora s njima – i priliku da se oprostim.''

Podsjetimo, tužitelji tvrde da je Nick Reiner 14. prosinca napao svoje roditelje u njihovoj kući vrijednoj 13,5 milijuna dolara u Brentwoodu u Los Angelesu, izbo ih nožem i potom pobjegao. Izjasnio se da nije kriv. Suočen je s dvije optužnice za ubojstvo prvog stupnja, a sljedeće ročište zakazano je za 29. travnja, kada će se razmatrati dokazi koje tužiteljstvo namjerava iznijeti na suđenju. Trenutno se nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine.

