Ella Dvornik podvrgnula se estetskim zahvatima lica, pokazala je i prve rezultate

Naša influencerica otvoreno je podijelila iskustvo i razloge svoje odluke. U videu je pokazala kako izgleda oporavak i promjene nakon zahvata.

Naša influencerica Ella Dvornik na Instagramu je otkrila da je bila na estetskim zahvatima, endoskopskom brow liftu i blefaroplastici, a svoje iskustvo odlučila je podijeliti s pratiteljima.

Riječ je o zahvatima koji se odnose na područje čela i očiju. Endoskopski brow lift podiže obrve i zaglađuje čelo, dok blefaroplastika uključuje korekciju kapaka, odnosno uklanjanje viška kože i osvježavanje izgleda oko očiju.

Ella Dvornik na Instagramu

U videu koji je objavila Ella je detaljno prikazala cijeli proces – od samog zahvata, preko rezultata već dan nakon, pa sve do oporavka i izgleda nekoliko dana kasnije.

''Nadam se da će ovo pomoći nekome tko već razmišlja o endoskopskom brow liftu ili bleferoplastici, a želi više informacija iz prve ruke. Nikad nisam tajila ovakve stvari, štoviše drago mi je da ako mogu svojim dobrim ili lošim iskustvom pomoći drugima da donesu bolju odluku. I ja sam na temelju tuđih donosila iste'', napisala je ispod videa.

''Ako netko ima neka pitanja, da nisam stavila u video, možete slobodno u komentarima. Oni koji su protiv estetskih zahvata mogu negodovati u komentarima, ali bezveze će se mrštit i stvarat si bore na ovako divnu sunčanu subotu'', dodala je.

Njezini pratitelji objavu su joj odmah zatrpali komentarima.

''Super je, ali meni si i prije bila super'', ''Svakim danom se sve više pomlađuješ'', ''Minimalna promjena i to na bolje. Super izgledaš'', ''I ja bi'', ''Joj Ella, mladosti, to ne treba raditi'', dio je komentara s Instagrama.

