Tko je žena zbog koje su se stvarali redovi u Zagrebu? Ima posebnu vezu s Hrvatskom!

Vlasnica jednog od najpoznatijih kozmetičkih brendova Natasha Denona, inače rođena u Zadru, stigla je u Zagreb.

Otvorenje prve hrvatske Sephore poslije 14 godine izazvalo je veliko oduševljenje ljubiteljica šminkanja, koje su čekale u redu satima prije nego je službeno prerezana vrpca u City Center One Eastu.

Dolazak francuskog giganta popratio je i dolazak svjetski poznate vizažistice, za koju mnogi ne znaju kako vuče porijeklo iz Hrvatske, točnije Zadra. Njezino ime je Natasha Denona, koja je tijekom svoje karijere radila s brojnim poznatim licima među kojima su Bar Refaeli i Gal Gadot.

Iako je danas jedno od najpoznatijijh imena u svijetu šminkanja koje se usko veže uz high-end kozmetiku, njezin put do uspjeha bio je sve samo ne klasičan te ga se može opisati kao spoj talenta, upornosti i kreativnosti.

Denona je rođena 1970. godine u Zadru, a djetinjstvo je provela u Njemačkoj, gdje se preselila s roditeljima kada je imala samo šest mjeseci. Zahvaljujući majci, koja je bila kemičarka i tehnička ilustratorica, što je kasnije imalo veliki utjecaj na Natashin pristup make-upu, odrastala u okruženju koje je spajalo umjetnost i znanost. Unatoč tome što je otišla iz Hrvatske, nikad nije zaboravila na svoje korijene - u obitelji se govorio hrvatske, a svako ljeto je provodila na obali u okolici Zadra.

"Nikada ne zaboravljam odakle dolazim. To je uvijek sa mnom. Volim Hrvatsku, i dolazim često", izjavila je za Miss7.

Od malih nogu bavila se plesom, a upravo je iza pozornice prvi put došla u ozbiljniji kontakt sa šminkom. Tamo je počela šminkati sebe i druge plesače, otkrivši prirodan talent za estetiku i boje.

Sa 18 godina seli se u Izrael kako bi nastavila karijeru kao plesačica i model, no ubrzo shvaća da je njezina prava strast – make-up. Nakon što je odlučila posvetiti se šminkanju, Denona brzo postaje tražena vizažistica. Radila je na modnim kampanjama, editorijalima i naslovnicama magazina te surađivala s poznatim imenima.

Tijekom više od dva desetljeća izgradila je reputaciju jedne od vodećih make-up umjetnica, poznate po preciznosti, bogatim teksturama i inovativnim tehnikama.

Osnovala je i vlastitu make-up akademiju u Izraelu, gdje je educirala nove generacije vizažista i dodatno učvrstila svoj status u industriji.

Godine 2015. napravila je ključan potez – lansirala je vlastiti brend Natasha Denona Cosmetics. Frustrirana nedostatkom kvalitetnih proizvoda na tržištu, odlučila je sama razviti formule koje će zadovoljiti njezine visoke standarde. Fokusirala se na bogato pigmentirana sjenila, luksuzne teksture i proizvode koji su jednostavni za korištenje, ali profesionalnih performansi.

Njezine palete sjenila ubrzo su postale kultne, a brend je stekao globalnu popularnost i lojalnu bazu obožavatelja, unatoč višoj cijeni proizvoda. Kasnije je svom brendu priključila i tekući puder, korektor, olovke za usta i ostale proizvode koje influencerice često koriste. Danas je njezina kompanija međunarodno priznata, sa sjedištem u New Yorku i distribucijom širom svijeta.

Iako je javna osoba, Natasha Denona privatni život drži daleko od očiju javnosti. Poznato je da ima kćer i da balansira između obiteljskog života i poslovnih obaveza. Njezini kolege često je opisuju kao perfekcionisticu – osobu koja osobno sudjeluje u razvoju svakog proizvoda, od ideje do finalne formule.

Natasha Denona danas živi i radi između Izraela i međunarodnih poslovnih centara, a njezin brend i dalje je jedan od najutjecajnijih u beauty industriji. Redovito lansira nove kolekcije, surađuje s influencerima i aktivno komunicira sa svojom publikom putem društvenih mreža, gdje dijeli savjete i tehnike šminkanja.

Sada, svoje znanje o šminkanju prenosila je i svim zainteresiranim mladim djevojkama koje su se u velikom broju okupile ispred novootvorenog dućana. Ljubav prema Hrvatskoj ocrtala se i u jednoj od njezinih paleta - "Sunset Palette", koja je njezinom brendu donijela svjetsku slavu.

"Inspirirana je zalaskom sunca s terase mamine kuće u Zadru. Svaki put kad bih gledala taj zalazak, razmišljala sam kako su boje neba jednostavno nestvarne. Ta paleta, kad smo je lansirali u Sephori, rasprodala se za pola sata. Nevjerojatno, ali zalihe za šest mjeseci nestale su u 30 minuta", otkrila je u intervjuu, dodajući kako je i sama bila ugodno iznenađena uspjehom.

Priča Natashe Denone dokaz je da kombinacija umjetnosti, znanosti i upornosti može dovesti do globalnog uspjeha. Od djevojke koja je iza pozornice šminkala plesače, do žene čiji proizvodi dominiraju policama Sephore – Denona je izgradila brend koji danas definira standarde luksuzne kozmetike.