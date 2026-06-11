Snimka miševa koji trče po restoranu legendarnog kuhara munjevito se proširila internetom

Gost restorana Gordona Ramsaya u Richmondu izazvao je veliku pozornost nakon što je na TikToku objavio snimku miševa među stolovima.

Poznati chef Gordon Ramsay našao se u središtu pozornosti nakon što je jedan posjetitelj njegova restorana Gordon Ramsay Steak u Richmondu podijelio neugodno iskustvo s večere. Tvrdi da je tijekom boravka u restoranu primijetio miševe kako trče među stolovima, a cijelu je situaciju snimio i objavio na TikToku.

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Video, koji je ubrzo postao viralan, prikazuje dva mala glodavca dok osoblje pokušava provjeriti što se događa. U pozadini se mogu čuti reakcije gostiju. "Ljudi, imate dva", rekao je jedan glas, dok se potom čuje i komentar: "Uživajte u besplatnom jelu", sugerirajući da bi restoran trebao obeštetiti goste.

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Autor objave kasnije je pokazao i račun iz restorana te otkrio da je na kraju dobio popust od 100 dolara na račun koji je, kako tvrdi, bio vrlo visok.

Snimka je izazvala burne rasprave na društvenim mrežama. Dok su neki korisnici izrazili gađenje zbog prizora, drugi su istaknuli da se takve situacije mogu dogoditi i u najboljim restoranim.

Gordon Ramsay - 3 Foto: Profimedia

"U Richmondu je teško naći restoran koji ih nema", "Posjedujem tvrtku za deratizaciju. To se može dogoditi u bilo kojem trenutku i u bilo kojem restoranu, to ne znači da su prljavi ili da nemaju čistu kuhinju", napisali su korisnici.

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Rasprava se nastavila i na Redditu, gdje su mnogi stali u obranu restorana.

Gordon Ramsay Foto: Profimedia

"Neki od najboljih restorana u Francuskoj imaju štakore", "Štakori su beskrajan problem za mnoge restorane. Možete sve učiniti kako treba i svejedno se boriti s njima. Sve ovisi o starosti zgrade, vašim susjedima, susjedstvu i regiji", "Pozitivna strana je što je osoblje izgledalo iskreno iznenađeno. Da su bili kao: 'O, da, to su Bill i Ted', to bi bilo zabrinjavajuće", poručili su korisnici.

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