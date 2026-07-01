Tamnoputa ljepotica uz kapetana Konga bila je u najtežem trenutku karijere, sad ga bodri na Svjetskom prvenstvu

Nije samo Chancel Mbemba uoči dvoboja s Engleskom privukao pozornost javnosti – njegova supruga Sofia posljednjih je dana jedna od najzapaženijih navijačica Svjetskog prvenstva zahvaljujući odvažnom modnom izdanju i velikoj popularnosti na društvenim mrežama.
Engleska i Kongo u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026. igrali su utakmicu za prolaz dalje, a pažnju javnosti privlači i žena koja će s tribina bodriti kongoanskog kapetana Chancela Mbembu.3 vijesti o kojima se priča ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina nije propustila spektakl Naša influencerica otišla na koncert trenutačno najpopularnijeg glazbenika na svijetu ''Gdje ćete većeg bogatstva?'' Razgovarali smo s pjevačem čija je pjesma postala himna Zmajeva: ''Nisam to mogao ni zamisliti!''
Riječ je o Sofiji Mbembi, poduzetnici i influencerici koja je tijekom godina postala jedno od najprepoznatljivijih lica među partnericama afričkih nogometaša.
Sofia Mbemba - 16 Foto: Instagram
Sofia Mbemba - 17 Foto: Instagram
Sofia i Chancel Mbemba u braku su gotovo deset godina, a zajedno su prošli sve uspone i padove njegove bogate karijere. Kada je 2015. godine stigao u Newcastle United, bili su zajedno i tijekom teškog razdoblja ispadanja kluba iz Premier lige, ali i povratka među englesku elitu. Nakon toga Mbemba je nosio dresove Anderlechta, Porta, Marseillea i Lillea, a supruga ga je pratila na svakom koraku.
Sofia Mbemba - 8 Foto: Instagram
Sofia Mbemba - 7 Foto: Instagram
Sofia Mbemba - 4 Foto: Instagram
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Par ima troje djece, a Sofia je u međuvremenu izgradila i vlastitu karijeru. Na Instagramu je prati oko 166 tisuća ljudi, s kojima dijeli modne kombinacije, luksuzni lifestyle, obiteljske trenutke i fotografije sa suprugom prije i nakon utakmica.
Za vrijeme Svjetskog prvenstva boravi u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi podržala Mbembu, a posebnu pozornost privukla je upečatljivim modnim izdanjem. Na tribinama se pojavila u bustieru izrađenom od dresa reprezentacije DR Konga, na kojem se nalazi i broj njezina supruga. Jedinstveni komad nastao je u suradnji s belgijskim brendom Commelejour, poznatim po redizajnu i personalizaciji odjeće.
Sofia Mbemba - 12 Foto: Instagram
Sofia Mbemba - 6 Foto: Instagram
Sofia Mbemba - 5 Foto: Instagram
Sofia Mbemba - 1 Foto: Instagram
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