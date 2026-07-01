Tamnoputa ljepotica uz kapetana Konga bila je u najtežem trenutku karijere, sad ga bodri na Svjetskom prvenstvu

Nije samo Chancel Mbemba uoči dvoboja s Engleskom privukao pozornost javnosti – njegova supruga Sofia posljednjih je dana jedna od najzapaženijih navijačica Svjetskog prvenstva zahvaljujući odvažnom modnom izdanju i velikoj popularnosti na društvenim mrežama.

Engleska i Kongo u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026. igrali su utakmicu za prolaz dalje, a pažnju javnosti privlači i žena koja će s tribina bodriti kongoanskog kapetana Chancela Mbembu.

Riječ je o Sofiji Mbembi, poduzetnici i influencerici koja je tijekom godina postala jedno od najprepoznatljivijih lica među partnericama afričkih nogometaša.

Sofia Mbemba - 16 Foto: Instagram

Sofia Mbemba - 17 Foto: Instagram

Sofia i Chancel Mbemba u braku su gotovo deset godina, a zajedno su prošli sve uspone i padove njegove bogate karijere. Kada je 2015. godine stigao u Newcastle United, bili su zajedno i tijekom teškog razdoblja ispadanja kluba iz Premier lige, ali i povratka među englesku elitu. Nakon toga Mbemba je nosio dresove Anderlechta, Porta, Marseillea i Lillea, a supruga ga je pratila na svakom koraku.

Sofia Mbemba - 8 Foto: Instagram

Sofia Mbemba - 7 Foto: Instagram

Sofia Mbemba - 4 Foto: Instagram

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Par ima troje djece, a Sofia je u međuvremenu izgradila i vlastitu karijeru. Na Instagramu je prati oko 166 tisuća ljudi, s kojima dijeli modne kombinacije, luksuzni lifestyle, obiteljske trenutke i fotografije sa suprugom prije i nakon utakmica.

Za vrijeme Svjetskog prvenstva boravi u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi podržala Mbembu, a posebnu pozornost privukla je upečatljivim modnim izdanjem. Na tribinama se pojavila u bustieru izrađenom od dresa reprezentacije DR Konga, na kojem se nalazi i broj njezina supruga. Jedinstveni komad nastao je u suradnji s belgijskim brendom Commelejour, poznatim po redizajnu i personalizaciji odjeće.

Sofia Mbemba - 12 Foto: Instagram

Sofia Mbemba - 6 Foto: Instagram

Sofia Mbemba - 5 Foto: Instagram

Sofia Mbemba - 1 Foto: Instagram

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