Nakon smrti voditeljice na isti način preminuo i njen brat, potresno je što je objavio prije tragedije

Nova tragedija potresla je obitelj pokojne britanske voditeljice Caroline Flack. Šest godina nakon što je zvijezda emisije Love Island UK preminula u 40. godini, njezin brat Paul Flack pronađen je mrtav u svom domu.

Obitelj pokojne britanske televizijske voditeljice Caroline Flack ponovno je pogodila velika tragedija. Njezin brat Paul Flack preminuo je u 55. godini života, šest godina nakon što je Caroline oduzela sebi život.

Prema pisanju britanskih medija, Paul je pronađen bez svijesti u svom domu u Norwichu 21. lipnja, nakon čega je prevezen u bolnicu, gdje je preminuo. Preliminarni obdukcijski nalaz upućuje na to da se vjeruje kako je riječ o smrti samoubojstvom. Istraga o njegovoj smrti službeno je otvorena pred Sudom mrtvozornika u Norfolku, a nastavak postupka zakazan je za 23. listopada, prenosi People.

Caroline Flack - 2 Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Paul Flack radio je kao grafički dizajner, a iza sebe je ostavio partnericu i dvoje djece.

Posebno je potresna činjenica da je njegova posljednja objava na Instagramu bila posvećena upravo sestri Caroline. Uz fotografiju iz njihova djetinjstva, objavljenu u kolovozu 2020., napisao je:

"Ovo će biti moja posljednja objava ovdje. Neka oni koji znaju osjećaju sram zauvijek. Volim te, Caroline."

Caroline Flack - 1 Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

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Caroline Flack bila je jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Velikoj Britaniji. Emisiju Love Island UK vodila je od 2015. do 2019. godine, a preminula je 15. veljače 2020. u dobi od 40 godina.

Njezina smrt uslijedila je nekoliko mjeseci nakon što se povukla s mjesta voditeljice popularnog realityja. U prosincu 2019. objavila je kako ne želi da njezin privatni život zasjeni emisiju, dok se istodobno suočavala sa sudskim postupkom zbog optužbe za napad na tadašnjeg partnera, tenisača Lewisa Burtona.

Burton je tada javno stao u njezinu obranu, poručivši na društvenim mrežama da ga Caroline nije udarila te napisao kako je "slomljen" jer je nije uspio zaštititi.

Caroline Flack - 6 Foto: Justin Goff / Goff Photos / Profimedia

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Kasnije je Sud mrtvozornika zaključio da su na Carolininu smrt utjecali narušeno mentalno zdravlje i strah od gubitka posla koji je voljela, ali i veliki pritisak zbog nadolazećeg sudskog procesa.

Mrtvozornica Mary Hassell tada je izjavila:

"Sada je znala da će kazneni progon sigurno biti nastavljen i znala je da će se suočiti s medijima, tiskom i golemom javnom pozornošću – sve će se sručiti na nju."

Caroline Flack - 3 Foto: LVT / Goff Photos / Profimedia

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