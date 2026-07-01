Ronaldova zaručnica razljutila navijače Portugala, razlog je jedna fotografija

Dok je Portugal slavio prolazak u osminu finala Svjetskog prvenstva, društvene mreže preplavili su komentari na račun Georgine Rodríguez.

Portugal je remijem bez pogodaka protiv Kolumbije osigurao plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, gdje ga očekuje dvoboj s Hrvatskom. Ipak, na društvenim mrežama, osim slavnih nogometaša, pažnju je privukla i Georgina Rodríguez, zaručnica Cristiana Ronalda.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Foto: Instagram

Naime, tijekom susreta snimljena je kako u rukama drži portugalsku zastavu, no korisnici interneta brzo su primijetili da je bila okrenuta naopako. Fotografija se u kratkom roku proširila društvenim mrežama, a uslijedili su brojni komentari.

Georgina Rodríguez presente en el estadio apoyando a Cristiano Ronaldo y a Portugal ✨️✨️#Mundial2026 pic.twitter.com/LB83ZUanLE — Javier ⚽️ Hernández (@xavienjoy) June 27, 2026

Mnogi su joj zamjerili taj propust, iako se pretpostavlja da nije bio namjeran. U komentarima su se nizale reakcije poput: ''Zastava je okrenuta naopako'' i ''Izraz njezina lica govori sve''.

Georgina Rodriguez - 6 Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram

Podsjetimo, Georgina je nedavno bila u središtu pozornosti i zbog fotografija u kupaćem kostimu koje su snimili paparazzi. Više pročitajte OVDJE.

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Georgina Rodriguez Foto: Courtesy of Calzedonia/Mega/Profimedia

Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo zajedno su od 2016. godine. Upoznali su se u Madridu, gdje je Georgina tada radila u luksuznom modnom butiku. Par danas ima dvoje zajedničke djece, a Georgina aktivno sudjeluje u odgoju i Ronaldove ostale djece.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 2 Foto: Instagram

Georgina Rodriguez - 1 Foto: Profimedia

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Portugal će u osmini finala Svjetskog prvenstva igrati protiv Hrvatske, koja ih čeka u borbi za plasman među osam najboljih reprezentacija.

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