Ronaldova zaručnica razljutila navijače Portugala, razlog je jedna fotografija

Dok je Portugal slavio prolazak u osminu finala Svjetskog prvenstva, društvene mreže preplavili su komentari na račun Georgine Rodríguez.
Portugal je remijem bez pogodaka protiv Kolumbije osigurao plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, gdje ga očekuje dvoboj s Hrvatskom. Ipak, na društvenim mrežama, osim slavnih nogometaša, pažnju je privukla i Georgina Rodríguez, zaručnica Cristiana Ronalda.3 vijesti o kojima se priča nije propustila spektakl Naša influencerica otišla na koncert trenutačno najpopularnijeg glazbenika na svijetu Šokantna tragedija Imala je samo 22 godine: Jedan susret s obožavateljem završio je na najstrašniji mogući način ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Foto: Instagram
Naime, tijekom susreta snimljena je kako u rukama drži portugalsku zastavu, no korisnici interneta brzo su primijetili da je bila okrenuta naopako. Fotografija se u kratkom roku proširila društvenim mrežama, a uslijedili su brojni komentari.
Georgina Rodríguez presente en el estadio apoyando a Cristiano Ronaldo y a Portugal ✨️✨️#Mundial2026 pic.twitter.com/LB83ZUanLE— Javier ⚽️ Hernández (@xavienjoy) June 27, 2026
Mnogi su joj zamjerili taj propust, iako se pretpostavlja da nije bio namjeran. U komentarima su se nizale reakcije poput: ''Zastava je okrenuta naopako'' i ''Izraz njezina lica govori sve''.
Georgina Rodriguez - 6 Foto: Profimedia
Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram
Podsjetimo, Georgina je nedavno bila u središtu pozornosti i zbog fotografija u kupaćem kostimu koje su snimili paparazzi. Više pročitajte OVDJE.
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Georgina Rodriguez Foto: Courtesy of Calzedonia/Mega/Profimedia
Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo zajedno su od 2016. godine. Upoznali su se u Madridu, gdje je Georgina tada radila u luksuznom modnom butiku. Par danas ima dvoje zajedničke djece, a Georgina aktivno sudjeluje u odgoju i Ronaldove ostale djece.
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 2 Foto: Instagram
Georgina Rodriguez - 1 Foto: Profimedia
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Portugal će u osmini finala Svjetskog prvenstva igrati protiv Hrvatske, koja ih čeka u borbi za plasman među osam najboljih reprezentacija.
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