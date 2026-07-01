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Ronaldova zaručnica razljutila navijače Portugala, razlog je jedna fotografija

Piše K.D., Danas @ 15:23 Celebrity komentari
Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 3 Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 3 Foto: Instagram

Dok je Portugal slavio prolazak u osminu finala Svjetskog prvenstva, društvene mreže preplavili su komentari na račun Georgine Rodríguez.

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