EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

Publika je godinama poznaje po hitovima, energičnim nastupima i prepoznatljivom izgledu, no ovoga puta Lidija Bačić pokazala je svoje puno osobnije lice. Ekskluzivno u novoj epizodi podcasta Nema labavo by IN magazin progovorila je o brojnim temama koje intrigiraju javnost – od ljubavi i odnosa s muškarcima do estrade, privatnog života i početaka karijere.

Ekskluzivno u novoj epizodi podcasta Nema labavo by IN magazin, Lidija Bačić pokazala je svoju opušteniju i iskreniju stranu.

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica progovara o temama koje godinama zanimaju javnost – od ljubavi i muškaraca, preko estrade i izgleda, pa sve do kućanskih poslova i početaka karijere.

Tijekom razgovora Lidija otkriva kakva je zapravo kada se ugase reflektori, kako danas gleda na godine te zašto nikada nije osjećala potrebu mijenjati svoj prepoznatljivi izgled.

Jedna od glavnih tema razgovora bila je ljubav. Lidija otvoreno govori o tome kakva je kada voli, koliko su joj važni kompromisi u vezi te koje osobine najviše cijeni kod muškarca. Ispričala je i prilaze li joj muškarci u svakodnevnom životu, vjeruje li u ljubav na prvi pogled te može li je netko danas još iznenaditi.

Lidija Bačić Foto: In Magazin

Bez uljepšavanja komentirala je i odnose između muškaraca i žena, objasnivši zašto smatra da žene ne bi trebale biti sluškinje u vlastitom domu te kako zamišlja partnerski odnos u kojem obje strane jednako sudjeluju u svakodnevnim obvezama.

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Dotaknula se i estrade pa otkrila s kojim je kolegicama u dobrim odnosima, prisjetila se audicije za grupu Magazin te razdoblja kada je pjevala na kruzerima, iskustava koja su obilježila njezine glazbene početke i pomogla joj izgraditi današnju karijeru.

Budući da je poznata ljubiteljica sporta, nije izostalo ni pitanje o nogometu. Lidija je otkrila koji joj je nogometaš posebno privukao pažnju, a na kraju razgovora progovorila je i o svakodnevici, otkrivši kakva je kada su u pitanju kućanski poslovi i život izvan pozornice.

Što je sve još otkrila, pogledajte u novoj epizodi podcasta Nema labavo by IN magazin.

A zašto se još nije udala, saznajte OVDJE.

Kakvog muškarca bira, saznajte OVDJE.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput, a što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.

Gost u podcastu bio nam je i Miroslav Škoro, intervju s njim možete pogledati OVDJE.

Gošća nam je već bila i glumica Marijana Mikulić, podcast pogledajte OVDJE.

O kojim smo temama pričali s Nedom Ukraden, pogledajte OVDJE.

Što nam je sve otkrila Senidah, pogledajte OVDJE.