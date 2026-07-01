Lexington se vraća u Arenu Zagreb, objavili su novi datum!

Nakon prošlogodišnjeg spektakla pred rasprodanom Arenom Zagreb, regionalni miljenici Lexington vraćaju se hrvatskoj publici s novim koncertom zakazanim za 3. travnja 2027. godine.

Popularni Lexington band prošle je godine oduševio hrvatsku publiku fenomenalnim koncertom u prepunoj zagrebačkoj Areni. Tada su u uzavreloj dvorani obožavateljima dali čvrsto obećanje da će uskoro ponoviti tu čarobnu večer i sada napokon otkrivaju da je datum novog koncertnog spektakla u Areni Zagreb 03. travnja 2027. godine!

Lexington band Foto: Marko Dzavic

Lexington band Foto: PR

Pogledaji ovo Celebrity Hana Huljić objavila tajanstveni video i pokrenula lavinu reakcija u outfitu kakav na njoj rijetko vidimo

Najljepše emocije s prošlogodišnjeg koncerta još su u srcima svih koji su te večeri bili dijelom vrhunskog glazbenog doživljaja na kojemu su se izmjenjivali dobro poznati hitovi ''Potraži me'', ''Donesi'', ''Dobro da nije veće zlo'', ''Ja te srećom častim'', ''Cvijeće'', ''Dugujem ti sebe'', ''Ljetne kiše'', ''Pijane usne'', ''Dođi sebi'' i mnogi drugi kojima se bend smjestio u sam vrh regionalne glazbene scene. Frontman Lexingtona Bojan Vasković ne može sakriti uzbuđenje zbog ponovnog susreta sa zagrebačkom publikom:

''Već je na tom prvom koncertu bilo jasno da ćemo sigurno opet doći u Zagreb jer publici jedna Arena nije bila dovoljna što nam je dala do znanja nebrojenim porukama, prelijepim komentarima i možemo reći da se vraćamo tamo gdje nam je srce ostalo. Dođite 3.4. na naš drugi koncert u zagrebačkoj Areni, donesite dobro raspoloženje, nasmijana lica, a mi ćemo se pobrinuti da napravimo večer za pamćenje. Znate da se nećemo štediti, idemo do kraja!''

Lexington band Foto: PR

Lexington band Foto: PR

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Spasilačke službe s više od 1,8 milijuna pratitelja podijelila prizore iz Hrvatske

Lexington je poznat po spektakularnim koncertima koji su jedinstveni spoj neobranjivih hitova, vrhunske izvedbe i emotivne publike koja svaku pjesmu pjeva od početka do kraja. Prošle su godine velikom regionalnom turnejom ''Dođi ove noći'' proslavili 20 godina postojanja benda nizom od 70 koncerata na kojima ih je slušalo 450 tisuća ljudi. Hrvatska publika uživala je na njihovim koncertima u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Trogiru, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Virovitici, Nedelišću, a nakon zagrebačke Arene uslijedit će i novi koncerti po čitavoj Hrvatskoj.

Lexington band Foto: Marko Dzavic

Lexington band Foto: PR



Ulaznice za koncert u Areni Zagreb 03.04.2027. nabavite putem sustava Eventim

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Je li zbog lijepe pjevačice puklo prijateljstvo Jakova Jozinovića i poznatog kolege?

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Pogledajte zašto su se strani mediji raspisali o Nives Celzijus, dvije riječi stalno se ponavljaju!