Hana Huljić objavila tajanstveni video i pokrenula lavinu reakcija u outfitu kakav na njoj rijetko vidimo

Glazbenica Hana Huljić razveselila je svoje pratitelje najavom novog glazbenog projekta te otkrila prve kadrove spota koji uskoro stiže.

Hana Huljić na društvenim mrežama otkrila je da uskoro objavljuje novu pjesmu, a uz najavu je podijelila i kratki isječak spota koji je pobudio znatiželju njezinih pratitelja. Iako detalje zasad drži u tajnosti, jasno je da se priprema novo glazbeno izdanje.

Hana Huljić Foto: Instagram

Posljednjih godina Hana je veći dio vremena posvetila obitelji, no kreativni rad nije potpuno stao. U razgovoru koji nam je dala prošle godine ispričala je kako i dalje sklada, piše glazbu i radi na različitim projektima, premda u nešto sporijem ritmu nego prije.

Hana Huljić Foto: Hana Huljić Grašo/Instagram

Tada je otkrila da nastoji pronaći ravnotežu između obiteljskog života i karijere.

''Komponiram koliko stignem, uvijek se nešto radi. Nešto za djecu, nešto za mene. Pišem i neke orkestracije. To je sve u puno manjem obujmu jer nemam vremena toliko za sve, ali uskoro će se to puno više zakotrljati'', izjavila je tada.

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Hana i suprug Petar Grašo roditelji su četverogodišnje Albe i jednogodišnjeg Tonija. Njihova kći već odmalena pokazuje zanimanje za glazbu, što obitelj često ističe.

Hana Huljić Grašo, Petar Grašo Foto: Instagram

Hana Huljić Grašo s djecom Albom i Tonijem - 2 Foto: Instagram

Glazbenica je ranije ispričala kako je Alba od rođenja okružena različitim glazbenim žanrovima, od dječjih pjesama do klasike, zbog čega vjeruje da je ljubav prema glazbi razvila vrlo rano. Otkrila je i da je djevojčica sudjelovala u nekim njezinim dječjim pjesmama te da je još prije nego što je progovorila uspješno pratila melodije i pjevušila na svoj način.

Hana Huljić Grašo - 3 Foto: Instagram Screenshot

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