Tko je novinarka koja je razljutila Bosance? Bila je kraljica ljepote, a jedna rečenica obilježila joj je karijeru

Američka novinarka Abigail Velez našla se na meti kritika nakon podcjenjivačkih komentara o Bosni i Hercegovini uoči utakmice sa SAD-om na Svjetskom prvenstvu.

"Reprezentacija SAD-a igrat će protiv BiH iduće srijede. Jedno znam o Bosni - ne bih je znala pokazati na karti. Ne znam ništa o Bosni i ne želim znati. Zato što se SAD vratio, bolji smo nego ikad. To je iduće srijede. Pripremite se, Bosno, jer ovo ne želite. Ne želite to na takav način, ali dobit ćete. To je iduće srijede."

Riječi su to novinarke televizije ABC7 iz Los Angelesa Abigail Velez koja je naljutila mnoge u Bosni i Hercegovini, ali i šire zbog podcjenjivanja šanse Zmajeva na Svjetskom prvenstvu. Izjava je izazvala lavinu kritika, osobito među navijačima i građanima Bosne i Hercegovine, zbog čega se ubrzo javno ispričala.

U objavljenoj isprici priznala je da je njezin pokušaj navijačkog humora bio "neosjetljiv i neprimjeren" te se ispričala građanima Bosne i Hercegovine i njihovoj nogometnoj reprezentaciji. Istaknula je kako bi Svjetsko prvenstvo trebalo povezivati ljude i različite kulture, a ne stvarati podjele.

Unatoč isprici, rasprava na društvenim mrežama nastavila se još danima, a mnogi korisnici društvenih mreža vrlo brzo su našli kako je direktor ABC Newsa, konglomeracije za vijesti, Almin Karamehmedović, inače rođeni Sarajlija.

Velez je odrasla u El Pasu u Teksasu, gradu na granici sa Meksikom, u multikulturalnom okruženju koje je oblikovalo njezin interes za rad s ljudima i medijima. Nakon završetka srednje škole upisala je Sveučilište University of the Incarnate Word u San Antoniju, gdje je diplomirala multimedijsko novinarstvo. Tijekom studija radila je na studentskoj televiziji, pisala za sveučilišne medije i sudjelovala u brojnim novinarskim organizacijama.

Abigail Velez - 3 Foto: Instagram

Prije nego što je započela televizijsku karijeru, okušala se i na izborima ljepote. Godinama je sudjelovala na natjecanjima u Teksasu, a najveći uspjeh ostvarila je 2022. godine, kada je ponijela titulu Miss San Antonio USA. Ranije je nosila i titulu Miss El Paso Teen USA, a upravo su joj izbori ljepote pomogli steći samopouzdanje za javne nastupe pred kamerama.

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Nakon diplome profesionalni put započela je u lokalnoj televizijskoj postaji u Sjevernoj Karolini, gdje je radila kao reporterka. Ubrzo se vratila u rodni Teksas i zaposlila na postaji KEYE-TV (CBS Austin), gdje je pratila najvažnije lokalne događaje, sudske procese, vremenske nepogode i izvanredne vijesti. Zahvaljujući tom iskustvu krajem 2025. godine dobila je priliku pridružiti se redakciji ABC7 Los Angeles, jednoj od najvećih lokalnih televizijskih postaja u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje danas radi kao reporterka i povremena voditeljica.

Abigail Velez - 5 Foto: Instagram

Preseljenje u Los Angeles označilo je najveći iskorak u njezinoj dosadašnjoj karijeri. Ondje izvještava o aktualnim događajima, prati velike sportske manifestacije i javlja se uživo s terena, a upravo ju je angažman tijekom Svjetskog prvenstva doveo u središte međunarodne pozornosti.

Posljednjih godina udana je za kolegu novinara Keenana Willarda, koji radi za NBC4 i Telemundo, a na društvenim mrežama uglavnom dijeli fotografije s putovanja, poslovnih zadataka i trenutke iza televizijskih kamera.

Abigail Velez - 4 Foto: Instagram

Abigail Velez - 6 Foto: Instagram

Iako joj je jedna izjava u kojem je pokazala podcjenjivanje i nepoštovanje prema drugom narodu donijela najveću medijsku pozornost u dosadašnjoj karijeri, Abigail Velez ostaje jedna od novijih televizijskih reporterki na američkoj nacionalnoj sceni, a hoće li kontroverza utjecati na njezin daljnji profesionalni put, tek će se vidjeti.

Abigail Velez - 1 Foto: Instagram

Velez nije jedina Amerikanka koja je podcijenila BIH, o čemu više čitajte OVDJE.

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