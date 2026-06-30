Sestra Luke Nižetića nakon dugo vremena snimljena je u javnosti, nekad je bila jedno od najpoznatijih TV lica

Luka Nižetić nastupao je na Melodijama Jadrana, a iza scene podržala ga je sestra Petra, koja se prije nekoliko godina vratila iz SAD-a.

Luka Nižetić među brojnim je izvođačima nastupio na ovogodišnjim Melodijama Jadrana, a u publici je imao i posebnu podršku. Uz njega je bila njegova sestra Petra Nižetić, koja se posljednjih godina gotovo u potpunosti povukla iz javnog života, pa je njihov zajednički dolazak privukao pozornost okupljenih.

Nasmijani brat i sestra rado su pozirali fotografima, a Petra je za ovu prigodu odabrala lepršavu bijelu kombinaciju, upečatljivi šešir širokog oboda i dugu pletenicu, dok je Luka ostao vjeran svom prepoznatljivom modnom izričaju u tamnom prugastom odijelu, otvorenoj bijeloj košulji i sunčanim naočalama.

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Luka i Petra Nižetić - 3 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Petra Nižetić - 1 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Petra Nižetić godinama je bila jedno od najpoznatijih televizijskih lica u Hrvatskoj, no nakon preseljenja u Sjedinjene Američke Države odlučila se udaljiti od domaće javne scene.

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Prije nekoliko godina sa suprugom i djecom vratila se u Hrvatsku, točnije doselila se u Brnaze pored Sinja, te se tek povremeno pojavljuje na javnim događanjima, uglavnom kada želi podržati članove svoje obitelji.

Petra Nižetić - 1 Foto: In Magazin

Petra Nižetić Mastelić Foto: Saša Burić/Cropix

Petra Nižetić Mastelić Foto: Jakov Prkic/Cropix

"Jedan od razloga zbog kojih smo se vratili u Hrvatsku jest što smo ondje bili sami, bili smo prepušteni jedno drugome s dvoje male djece. Falila nam je obitelj, ali falila nam je i pomoć, nećemo lagati", izjavila je prije godinu i pol za IN magazin.

Petra Nižetić i Frane Mastelić (Foto: Instagram) Foto: Instagram

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Petra Nižetić (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Upravo zato njezin dolazak na Melodije Jadrana nije prošao nezapaženo. Brat i sestra još su jednom pokazali koliko su bliski, a Petra je svojim rijetkim pojavljivanjem pružila Luki podršku u jednoj od važnijih glazbenih večeri ovog ljeta.

Petra je posljednjih godina postala fotografkinja, a kakav projekt postavlja svakog Božića, pogledajte OVDJE.

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