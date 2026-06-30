Luce iz Kumova pokazala je majku koja živi u Brazilu, jasno je od koga je glumica naslijedila ljepotu!

Ana Uršula Najev podijelila je emotivne obiteljske prizore nakon što su joj u Hrvatsku stigle majka i polusestra.

Glumica Ana Uršula Najev ovih dana uživa u dragocjenim trenucima s obitelji. Na svojim društvenim mrežama otkrila je da su joj u posjet iz Brazila stigle majka Veronika Gomez Morales i polusestra Ariana, a s pratiteljima je podijelila nekoliko zajedničkih fotografija i videozapisa.

Ana Uršula Najev - 3 Foto: Screenshot

Posebnu pozornost privukao je kadar s njezinom majkom, za koju su mnogi primijetili koliko nalikuje poznatoj glumici. Nije trebalo dugo da se u komentarima počne pisati kako je jasno od koga je Ana Uršula naslijedila prepoznatljivu ljepotu.

Ana Uršula Najev Foto: Instagram

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Veronika Gomez Morales ima 54 godine i po struci je psihijatrica. Već godinama živi u brazilskom São Paulu sa suprugom Sergiom i njihovom kćeri Arianom, Aninom polusestrom. Iz prvog braka, osim Ane Uršule, ima i sina Filipa, bivšeg profesionalnog košarkaša koji danas radi kao trener i vodi vlastitu teretanu u Splitu.

Ana Uršula Najev i majka Foto: Screenshot

O svom životu u Brazilu Veronika je ranije govorila za Slobodnu Dalmaciju, kada je otkrila da se u São Paulo preselila prije nekoliko godina te da ondje sa suprugom i kćeri njeguje vezu s hrvatskom zajednicom. Ispričala je kako redovito sudjeluju u okupljanjima Društva Hrvata u São Paulu, koje desetljećima okuplja hrvatske iseljenike, njihove potomke i prijatelje Hrvatske.

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Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, obiteljsko okupljanje Ani Uršuli mnogo znači, a zajednički trenuci s majkom, polusestrom i ostatkom obitelji ispunjeni su osmijesima i toplom atmosferom.

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