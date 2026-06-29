Zvijezda Kumova pokazala partnera, kojeg rijetko viđamo, zajedno uživaju daleko od reflektora

Petra Kraljev na Instagramu je podijelila romantične fotografije s odmora u Zadru, na kojima je pokazala svog partnera Sandra Gotala.

Petra Kraljev, koju gledatelji najviše vole kao Milicu iz hit-serije "Kumovi", uživa u ljetnim danima u Zadru, a na Instagramu je pratiteljima dala rijedak uvid u svoju privatnost.

Glumica je objavila niz fotografija s odmora, a posebnu pozornost privukle su one na kojima pozira sa svojim partnerom Sandrom Gotalom. Zaljubljeni par zajedno je uživao u šetnjama uz more, romantičnom zalasku sunca i opuštenim trenucima u gradu, a Petra nije skrivala osmijeh.

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Na jednoj fotografiji pozirali su ispred ogledala u ležernim izdanjima, dok su na drugoj zabilježili zajednički selfie uz zadarski zalazak sunca. Objavila je i fotografiju iz dnevnog izlaska te kadar s večernjeg druženja, čime je pokazala kako je odmor iskoristila za predah od poslovnih obveza.

"Sutra postoji s razlogom", napisala je omiljena Milica.

Petra Kraljev Foto: Petra Kraljev/Instagram

Petra Kraljev Foto: Instagram

Petra Kraljev Foto: John Pavlish

Petra je privatni život oduvijek nastojala držati podalje od očiju javnosti, zbog čega su zajedničke fotografije sa Sandrom rijetkost na njezinim društvenim mrežama. Upravo zato njezina posljednja objava nije prošla nezapaženo među pratiteljima, koji su im u komentarima uputili brojne komplimente i lijepe želje.

Petra Kraljev u emisiji ''Zdravlje na kvadrat'' - 5 Foto: Nova TV

Petra Kraljev Foto: In Magazin

"Imam partnera koji je jako strpljiv, koji je ogromna podrška u svemu ovome, s obzirom na to da se jako malo vidimo. On sve to nekako hendla s nas dvoje i on je taj koji zapravo drži ovu vezu živom i dalje. On je čovjek koji zna prirediti iznenađenje kad se najmanje nadate. Iznenadi vrlo često, i to nekim sitnicama, jer ja ne volim neku pompu. Čovjek je koji stvarno zna obradovati ženu'', ispričala je Petra nedavno za IN magazin.

Romantične fotografije iz Zadra još su jednom pokazale koliko uživaju u zajedničkim trenucima, daleko od reflektora i svakodnevne užurbanosti.

Intervju s Petrom pročitajte OVDJE.

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