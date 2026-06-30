Supruga premijera Andreja Plenkovića pojavila se u haljini koju je prije nje nosila belgijska prijestolonasljednica

Andrej Plenković sa suprugom Anom Maslać Plenković i djecom posjetio je Drinovce u Bosni i Hercegovini, a posebnu pozornost privukla je Anina elegantna haljina, koju je nedavno nosila i belgijska prijestolonasljednica Elisabeth.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sa suprugom Anom Maslać Plenković i njihovo troje djece posjetio je Drinovce u Bosni i Hercegovini, a obiteljska fotografija izazvala je pozornost ponajviše zbog rijetkog zajedničkog pojavljivanja u javnosti.

Bračni par poznat je po tome što privatni život i djecu nastoje držati podalje od medija, zbog čega su ovakvi prizori prava rijetkost.

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Andrej Plenković i Ana Maslać Plenković - 1 Foto: X

Andrej Plenković i Ana Maslać Plenković - 4 Foto: Profimedia

Iako se premijer odlučio za ležernu kombinaciju svijetloplave polo majice i tamnih hlača, mnogima je za oko zapela njegova supruga Ana. Samozatajna pravnica, koja se vrlo rijetko pojavljuje na javnim događanjima, odabrala je jednostavnu, ali elegantnu haljinu u boji slonovače s kopčanjem sprijeda i naglašenim strukom, koju možete pogledati OVDJE.

Klasičan kroj midi duljine, diskretni detalji i minimalni modni dodaci savršeno su se uklopili u njezin nenametljiv stil, po kojem je već godinama prepoznatljiva.

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U pitanju je model Amoako francuskog brenda Destree, poznatog po elegantnim krojevima i bezvremenskoj estetici, a zanimljivo je kako je istu haljinu nedavno nosila i belgijska prijestolonasljednica Elisabeth.

Maslać Plenković i inače njeguje profinjene, bezvremenske modne kombinacije, a i ovoga je puta pokazala da preferira eleganciju bez pretjerivanja. Kosu je podignula u jednostavnu punđu, a cijeli je izgled upotpunila tek crnom torbom preko ramena i decentnim naušnicama, ostavljajući dojam prirodne sofisticiranosti.

Andrej Plenković i supruga Ana Maslać Plenković s djecom - 1 Foto: Lana Slivar Dominic / HINA / POOL / CROPIX

Andrej Plenković i Ana Maslać Plenković - 5 Foto: Profimedia

Andrej Plenković i Ana Maslać Plenković - 1 Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Ana i Andrej Plenković upoznali su se 2007. godine u Hrvatskom saboru, gdje je ona radila kao pravnica, a vjenčali su se 2014. godine. Danas imaju troje djece – sinove Marija i Ivana te kćer Milu – a unatoč tome što je supruga jednog od najistaknutijih hrvatskih političara, Ana se i dalje uspješno drži podalje od reflektora te se u javnosti pojavljuje samo u rijetkim prilikama.

Krajem prošle godine Plenković je odveo obitelj na audijenciju kod pape Lava XIV., o čemu više čitajte OVDJE.

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