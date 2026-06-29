Kako je počela ljubavna priča Marka i Iris Livaje? Zajedno su već više od desetljeća

Nakon odlaska s Hajdukovih priprema, Marko Livaja ponovno je u središtu pozornosti, a uz njegovu sportsku budućnost mnogi se prisjećaju i njegove ljubavne priče sa suprugom Iris. Par je zajedno više od desetljeća, imaju kćer Elizabet i sina Lorenza, a dugogodišnju vezu okrunili su brakom 2022. godine u Splitu.

Nakon što je Hajduk potvrdio da je Marko Livaja zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika napustio pripreme u Sloveniji, njegovo ime ponovno je u središtu pozornosti. I dok se raspravlja o njegovoj sportskoj budućnosti, prisjećamo se ljubavne priče koju već godinama gradi sa suprugom Iris.

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Marko i Iris Livaja jedan su od najskladnijih domaćih parova, a njihova ljubavna priča traje više od desetljeća. Upoznali su se početkom 2010-ih, kada je Iris Rajčić već bila poznata manekenka i bivša Miss Hrvatske, a od početka su svoju vezu nastojali držati podalje od očiju javnosti.

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Iris Livaja na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Dok je Marko gradio nogometnu karijeru u Italiji, Rusiji i Grčkoj, Iris mu je bila najveća podrška. Njihovu je ljubav dodatno učvrstilo rođenje djece – 2018. dobili su kćer Elizabet, a nekoliko godina kasnije i sina Lorenza.

Iris Livaja na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Marko Livaja s djecom Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL

Po Markovu povratku u Hajduk obitelj se skrasila u Splitu, gdje su nastavili graditi miran obiteljski život. Iris je česta gošća na tribinama Poljuda, odakle zajedno s djecom bodri supruga.

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Iris Livaja, Marko Livaja Foto: Vojko Basic / CROPIX

Svoju dugogodišnju vezu okrunili su brakom u svibnju 2022. godine na intimnoj ceremoniji u Splitu, okruženi obitelji i najbližim prijateljima. Iako rijetko govore o privatnom životu, upravo zbog međusobne podrške i stabilnog obiteljskog odnosa mnogi ih smatraju jednim od najskladnijih domaćih parova.

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