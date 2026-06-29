Tko je pjevač koji prvi put stiže u Arenu Zagreb? Veliki je humanitarac i sin pjevačke legende

Nakon što je otkriveno da je upravo Nikola Rokvić velika tajna Blind Tickets koncerta u Areni Zagreb, mnogi su se prisjetili njegove uspješne karijere, ali i privatnog života koji već godinama privlači veliku pozornost.

Velika tajna Blind Tickets koncerta konačno je razotkrivena – prvi put u Arenu Zagreb stiže Nikola Rokvić. Nakon što su se ulaznice prodavale bez otkrivanja izvođača, Extra FM potvrdio je da će jedan od najpopularnijih regionalnih pjevača 20 godina karijere proslaviti velikim koncertom pred hrvatskom publikom.

Nikola Rokvić glazbom se počeo baviti početkom 2000-ih, a široj publici predstavio se u glazbenom natjecanju Zvezde Granda, koje mu je otvorilo vrata uspješne karijere. Tijekom dva desetljeća objavio je niz hitova i stekao vjernu publiku diljem regije.

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Osim po glazbi, poznat je i kao sin legendarnog pjevača Marinka Rokvića, čiju je smrt 2021. godine teško podnio. Više je puta istaknuo koliko mu je otac bio najveći životni uzor i podrška.

U privatnom životu već je godinama u sretnom braku s manekenkom i bivšom misicom Bojanom Barović, koju je upoznao tijekom snimanja reality showa "Survivor".

Vjenčali su se 2016. godine, a danas su roditelji troje djece – kćeri Leone i Angeline te sina Simeona.

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Posljednjih godina Nikola je pažnju javnosti privukao i humanitarnim radom. Prošle godine pješice je prešao više od tisuću kilometara od Beograda do grčkog otoka Egine kako bi prikupio sredstva za liječenje djece oboljele od raka, zbog čega je dobio brojne pohvale.

Sada ga očekuje još jedna velika prekretnica – prvi koncert u Areni Zagreb, kojim će obilježiti 20 godina uspješne glazbene karijere.

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