Danima se nagađalo koji glazbenik prvi put stiže u Arenu Zagreb, sad je otkriveno!

Nikola Rokvić prvi će put nastupiti u Areni Zagreb 20. veljače 2027., gdje će velikim koncertnim spektaklom i bogatom produkcijom proslaviti 20 godina karijere te izvesti svoje najveće hitove i nove pjesme.

Velika tajna Blind Tickets koncerta konačno je otkrivena. Nakon prodaje ulaznica bez objavljenog imena izvođača, Extra FM potvrdio je da u Arenu Zagreb prvi put stiže Nikola Rokvić. Jedan od najomiljenijih regionalnih izvođača velikim će spektaklom proslaviti dva desetljeća karijere.

"Moj prvi veliki koncert u Zagrebu, ujedno i najveći samostalni koncert u karijeri, održat će se 20. veljače 2027. u Areni Zagreb. Iskreno, nisam mogao ni zamisliti da ću jednog dana nastupiti u najvećoj hrvatskoj dvorani. Presretan sam i ispunjen velikom radošću. Prošlo je 20 godina od izlaska mog prvog albuma 'Oprosti mojoj mladosti' i vjerujem da je došlo vrijeme za velike stvari", rekao je tijekom gostovanja kod Dorine Duplančić u Extra Danu.

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Nikola Rokvić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Nikola Rokvić Foto: In Magazin

Na koncertu u zagrebačkoj Areni publiku očekuje presjek njegove bogate karijere uz pjesme koje su obilježile generacije. Među njima su hitovi "Oprosti mojoj mladosti", "Ja sam tvoj kad spavam s njom", "Koliko sam usana poljubio", "S kim si me noćas varala" i "Željo moja", dok će koncertni repertoar upotpuniti i njegovi noviji singlovi "Makijato" i "Svake mi se noći lumpuje".

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Koncert je Rokvić najavio na svoj 41. rođendan, a dobro raspoloženje nije skrivao ni tijekom gostovanja na Extra FM-u.

Nikola Rokvić - 3 Foto: In Magazin

Nikola Rokvić - 5 Foto: In Magazin

"Osjećam se kao da imam 21. Turneja 'Susret' bit će svojevrsno putovanje kroz moj život - od prve pjesme koju sam naučio upravo u Zagrebu. Kao trogodišnjak, kod bake i djeda u Travnom, tetka me naučila 'Tamaru'. Kroz koncert ćemo proći sve najvažnije stanice mog života i karijere, uključujući pjesme koje me učio moj otac Marinko, ali i one koje su obilježile moju glazbenu priču", rekao je.

Publiku očekuje produkcijski zahtjevan spektakl s impresivnom scenografijom, vrhunskim svjetlosnim efektima, najsuvremenijom audio i vizualnom tehnologijom te velikim orkestrom koji će pratiti Rokvića tijekom cijelog koncerta.

Nikola Rokvić - 2 Foto: Instagram Screenshot

Nikola Rokvić - 7 Foto: In Magazin

"Dugo sam razmišljao o ovom koncertu. Želio sam da to bude nešto drugačije, iskreno i autentično, nešto što će publika doista osjetiti. Pripreme su već u punom jeku, uz mene će na pozornici biti sjajan orkestar, a mogu obećati da ću publici dati cijelo svoje srce i svu emociju", poručio je Rokvić.

Ulaznice za koncert Nikole Rokvića, koji će se održati 20. veljače 2027. u Areni Zagreb, su u prodaji putem sustava upad.hr.

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