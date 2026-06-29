Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi

Dok Cristiano Ronaldo s Portugalom igra na Svjetskom prvenstvu, njegova zaručnica Georgina Rodríguez uživa u Miamiju, gdje je na plaži pokazala figuru u bikiniju i zaručnički prsten vrijedan između četiri i pet milijuna dolara.

Dok Cristiano Ronaldo s Portugalom nastupa na Svjetskom prvenstvu 2026., njegova zaručnica Georgina Rodríguez slobodne je dane iskoristila za odmor na plaži u Miamiju.

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Društvo su joj pravile prijateljice, a pažnju je privukla u crnom bikiniju i ružičastom pareu.

U badiću je istaknula svoju zavidnu figuru, a njezine obline, koje i inače rado naglašava modnim odabirima, ovoga su puta još više došle do izražaja.

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Georgina Rodriguez - 1 Foto: MiamiPIXX/VAEM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Posebno se isticao njezin zaručnički prsten s ovalnim dijamantom od 37 karata, čija se vrijednost procjenjuje između četiri i pet milijuna dolara.

Georgina Rodriguez - 4 Foto: MiamiPIXX/VAEM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Georgina Rodriguez - 3 Foto: MiamiPIXX/VAEM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Cristiano je Georginu zaprosio prošlog kolovoza, nakon osam godina veze. Kasnije je otkrio da je prosidba bila spontana i dogodila se oko jedan sat ujutro, nakon što su ga njihova djeca potaknula da zaprosi "ženu svog života".

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Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 2 Foto: Instagram

U međuvremenu Ronaldo s Portugalom nastavlja borbu na Svjetskom prvenstvu. Nakon prolaska skupine, Portugal će u šesnaestini finala igrati protiv Hrvatske.

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