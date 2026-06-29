Ida Prester pokazala kako napreduje obnova stare obiteljske kuće: ''Znam da vas bole oči''

Dok mnogi biraju neutralne tonove i minimalizam, Ida Prester odlučila je svoj novi dom pretvoriti u pravu eksploziju boja.
Ida Prester privodi kraju obnovu stare obiteljske kuće u Zagrebu, koju je naslijedila od djeda, a pratiteljima je sada pokazala kako izgleda njezina gotovo dovršena unutrašnjost.3 vijesti o kojima se priča ljubavni misterij Fanovi uvjereni da Jakov Jozinović ljubi poznatu pjevačicu: Obrisani video pokrenuo lavinu nagađanja! ostvaruje svoje snove Danju studira medicinu, navečer osvaja publiku: Upoznajte mladog Šibenčanina koji će nastupiti u Areni Zagreb među navijačima Ivana Knoll i bivša Miss Hrvatske predvodile kolonu s hrvatskom zastavom u Philadelphiji
Idinu obajvu pogledajte OVDJE.
Ida Prester Foto: Josip Moler / CROPIX
Umjesto neutralnih tonova i minimalističkog uređenja koje posljednjih godina dominira interijerima, glazbenica je odabrala potpuno drugačiji pristup. Svaka prostorija odiše živim bojama, a zidovi su postali platno za odvažne kombinacije koje najbolje opisuju njezin karakter.
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Ida Prester Foto: Screenshot
Ida Prester Foto: Screenshot
U videu koji je podijelila na društvenim mrežama priznala je da je svjesna kako ovakav stil neće biti po svačijem ukusu.
''Ni jedan jedini zid u kući nismo ostavili u neutralnoj boji. Znamo da su moderni minimalistički stanovi, ali mi smo odlučili eksperimentirati. Sijamo u milijun boja, bejbe! Znam da vas bole oči'', poručila je kroz smijeh.
Ida Prester Foto: Screenshot
Ida Prester Foto: Josip Moler / CROPIX
Kuća koju uređuje za Idu ima i posebnu emotivnu vrijednost jer je riječ o obiteljskom nasljeđu, a obnovom joj daje potpuno novo lice, pritom ostajući vjerna vlastitom stilu umjesto aktualnim trendovima. Rezultat je dom prepun boja, razigranih detalja i osobnosti, baš poput nje same.
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Ida Prester Foto: Marko Lukunic/Pixsell
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