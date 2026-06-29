Nije želio da ga pamte samo po prezimenu: Sin nogometne legende ispisuje vlastitu priču

Luca Zidane nosi reprezentativni dres Alžira, otkud vuče porijeklo zahvaljujući ocu Zinedineu.

Prezime Zidane jedno je od najpoznatijih u povijesti svjetskog nogometa, no dok je Zinedine Zidane postao legenda Francuske, njegov sin Luca danas gradi vlastiti put pod bojama Alžira.

Vratar Granade trenutačno je dio alžirske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, čime je ponovno dospio u središte pozornosti svjetskih medija.

Luca Zidane - 5 Foto: Profimedia

Luca Zidane rođen je 13. svibnja 1998. u Marseilleu, kao drugi od četvorice sinova Zinedinea i Véronique Zidane. Njegova braća su Enzo, Theo i Elyaz, a svi su u jednom trenutku prošli kroz omladinski sustav Real Madrida.

Djetinjstvo nije bilo nimalo uobičajeno. Dok je njegov otac osvajao Svjetsko prvenstvo, Europsko prvenstvo, Ligu prvaka i kasnije ispisivao povijest kao trener Real Madrida, Luca je odrastao pod povećalom javnosti. Obitelj se nakon Zinedineove igračke karijere preselila u Madrid, gdje je Luca napravio prve ozbiljne nogometne korake.

Luca Zidane - 2 Foto: Profimedia

Za razliku od oca, koji je bio jedan od najboljih veznjaka svih vremena, Luca je od najranijih dana odlučio stati među vratnice.

Nogometno obrazovanje stekao je u akademiji Real Madrida, jednoj od najpoznatijih na svijetu. Postupno je prolazio sve mlađe kategorije, a 2018. godine debitirao je za prvu momčad "Kraljevskog kluba", koju je tada vodio upravo njegov otac Zinedine Zidane.

Iako je imao priliku trenirati s najvećim svjetskim zvijezdama poput Cristiana Ronalda, Luke Modrića i Sergija Ramosa, bilo je jasno da će zbog velike konkurencije morati graditi karijeru izvan Santiago Bernabéua.

Nakon odlaska iz Real Madrida, Luca je krenuo putem brojnih mladih vratara koji iskustvo stječu kroz različite klubove.

Luca Zidane - 4 Foto: Profimedia

Osim za Real Madrid, tijekom dosadašnje karijere branio je za Racing Santander, Rayo Vallecano, Eibar i Granadu, čiji je danas član. U Granadi je pronašao kontinuitet nastupa te se prometnuo u jednog od pouzdanijih vratara španjolskog nogometa, što mu je otvorilo vrata reprezentacije Alžira.

Iako je nastupao za mlađe reprezentacije Francuske, Luca nikada nije zaigrao za seniorsku reprezentaciju "Tricolora". Budući da njegovi djed i baka s očeve strane potječu iz alžirske regije Kabylie, imao je pravo nastupa za Alžir.

Luca Zidane - 1 Foto: Profimedia

Promjenu sportskog državljanstva FIFA je odobrila tijekom 2025. godine, nakon čega je vrlo brzo postao član reprezentacije izbornika Vladimira Petkovića. Na Svjetskom prvenstvu nosi dres Alžira, zemlje svojih obiteljskih korijena, dok je njegov otac prije gotovo tri desetljeća Francuskoj donio naslov svjetskog prvaka.

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Za razliku od brojnih nogometaša svoje generacije, Luca Zidane privatni život uglavnom skriva od očiju javnosti. Zadnji zapis o nekoj ljubavnoj vezi datira iz 2020. kada je otkriveno da hoda s influencericom Marinom Muntaner.

Luca Zidane - 6 Foto: Profimedia

Poznato je da je izrazito vezan uz obitelj, posebno roditelje i braću, s kojima često provodi slobodno vrijeme. Na društvenim mrežama uglavnom objavljuje fotografije povezane s nogometom, treninzima i putovanjima, dok ljubavni život rijetko komentira.

U intervjuima je više puta isticao kako želi da ga ljudi procjenjuju isključivo prema njegovim obranama, a ne prema slavnom prezimenu koje nosi.

Iako će ga usporedbe sa Zinedineom Zidaneom vjerojatno pratiti tijekom cijele karijere, Luca je odabirom Alžira i vlastitim nogometnim putem pokazao da želi ispisati potpuno drukčiju priču – onu u kojoj će ga navijači pamtiti po njegovim obranama, a ne samo po tome što je sin jednog od najvećih nogometaša svih vremena.

O ljubavnoj priči Zinedinea Zidanea i njegove supruge Veronique pročitajte OVDJE.

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