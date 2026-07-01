Prije velike utakmice Vatreni stigli u Toronto u luksuznoj odjeći koja nije slučajno odabrana

Dok se Hrvatska priprema za jednu od najvažnijih utakmica Svjetskog prvenstva, Vatreni su već pri dolasku u Toronto pokazali da znaju ostaviti dojam i izvan nogometnog travnjaka.

Hrvatska reprezentacija stigla je u Toronto, gdje će u osmini finala Svjetskog prvenstva odmjeriti snage s Portugalom. Ispred hotela dočekali su ih brojni hrvatski navijači, no osim zbog nogometa, reprezentativci su se našli u središtu pozornosti i zahvaljujući svojim besprijekorno usklađenim modnim kombinacijama.

Vatreni - 5 Foto: Boris Kovacev/Cropix

Za njihov sofisticirani izgled zaslužan je kanadski luksuzni modni brend ''Mackage'', novi službeni partner Hrvatskog nogometnog saveza za odjeću izvan terena. Suradnja ima i posebnu emotivnu notu jer izvršna direktorica brenda Tanya Golesic vuče hrvatske korijene te je više puta istaknula koliko joj ovaj projekt znači.

Vatreni - 6 Foto: Boris Kovacev/Cropix

Posebno osmišljena kolekcija inspirirana je hrvatskim nacionalnim bojama, a sastoji se od tehničkih jakni, pletenine, polo majica, hlača i drugih komada prilagođenih različitim vremenskim uvjetima. Kolekciju upotpunjuju i prve tenisice s potpisom ''Mackagea'', čime je zaokružen moderan izgled reprezentativaca od glave do pete.

Vatreni - 7 Foto: Boris Kovacev/Cropix

Vatreni - 4 Foto: Boris Kovacev/Cropix

Pogledaji ovo inMagazin Od modnog dvojca do samostalnog potpisa: Aleksandar Šekuljica o novom projektu i najvećem uspjehu

Izbornik Zlatko Dalić poručio je kako partnerstvo simbolizira zajedništvo, profesionalnost i spremnost na najveće izazove, dok je kapetan Luka Modrić istaknuo da odjeća odražava mirnoću i fokus koje momčad njeguje prije velikih utakmica.

Vatreni - 3 Foto: Boris Kovacev/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Razgovarali smo s pjevačem čija je pjesma postala himna Zmajeva: ''Nisam to mogao ni zamisliti!''

Spoj vrhunskog nogometa i luksuzne mode posljednjih je godina sve izraženiji na velikim natjecanjima. Tako hrvatski reprezentativci u Kanadi predstavljaju Mackage, dok druge reprezentacije surađuju s poznatim svjetskim modnim kućama, pretvarajući dolaske na utakmice u prave modne trenutke.

Vatreni - 1 Foto: Boris Kovacev/Cropix

Uoči dugo iščekivanog dvoboja Hrvatske i Portugala, jasno je da su Vatreni pobijedili u još jednoj kategoriji. Osim što će pokušati izboriti četvrtfinale na terenu, svojim elegantnim izdanjima već su osvojili brojne komplimente navijača i pokazali da stil i sport mogu ići ruku pod ruku.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Imala je samo 22 godine: Jedan susret s obožavateljem završio je na najstrašniji mogući način

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Mini badić i bujne obline u prvom planu! Ivana Knoll se javila iz vrućeg Toronta