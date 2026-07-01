Prije velike utakmice Vatreni stigli u Toronto u luksuznoj odjeći koja nije slučajno odabrana

Dok se Hrvatska priprema za jednu od najvažnijih utakmica Svjetskog prvenstva, Vatreni su već pri dolasku u Toronto pokazali da znaju ostaviti dojam i izvan nogometnog travnjaka.
Hrvatska reprezentacija stigla je u Toronto, gdje će u osmini finala Svjetskog prvenstva odmjeriti snage s Portugalom. Ispred hotela dočekali su ih brojni hrvatski navijači, no osim zbog nogometa, reprezentativci su se našli u središtu pozornosti i zahvaljujući svojim besprijekorno usklađenim modnim kombinacijama.3 vijesti o kojima se priča nije propustila spektakl Naša influencerica otišla na koncert trenutačno najpopularnijeg glazbenika na svijetu gušta u miamiju Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi Šokantna tragedija Imala je samo 22 godine: Jedan susret s obožavateljem završio je na najstrašniji mogući način
Vatreni - 5 Foto: Boris Kovacev/Cropix
Za njihov sofisticirani izgled zaslužan je kanadski luksuzni modni brend ''Mackage'', novi službeni partner Hrvatskog nogometnog saveza za odjeću izvan terena. Suradnja ima i posebnu emotivnu notu jer izvršna direktorica brenda Tanya Golesic vuče hrvatske korijene te je više puta istaknula koliko joj ovaj projekt znači.
Vatreni - 6 Foto: Boris Kovacev/Cropix
Posebno osmišljena kolekcija inspirirana je hrvatskim nacionalnim bojama, a sastoji se od tehničkih jakni, pletenine, polo majica, hlača i drugih komada prilagođenih različitim vremenskim uvjetima. Kolekciju upotpunjuju i prve tenisice s potpisom ''Mackagea'', čime je zaokružen moderan izgled reprezentativaca od glave do pete.
Vatreni - 7 Foto: Boris Kovacev/Cropix
Vatreni - 4 Foto: Boris Kovacev/Cropix
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Izbornik Zlatko Dalić poručio je kako partnerstvo simbolizira zajedništvo, profesionalnost i spremnost na najveće izazove, dok je kapetan Luka Modrić istaknuo da odjeća odražava mirnoću i fokus koje momčad njeguje prije velikih utakmica.
Vatreni - 3 Foto: Boris Kovacev/Cropix
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Spoj vrhunskog nogometa i luksuzne mode posljednjih je godina sve izraženiji na velikim natjecanjima. Tako hrvatski reprezentativci u Kanadi predstavljaju Mackage, dok druge reprezentacije surađuju s poznatim svjetskim modnim kućama, pretvarajući dolaske na utakmice u prave modne trenutke.
Vatreni - 1 Foto: Boris Kovacev/Cropix
Uoči dugo iščekivanog dvoboja Hrvatske i Portugala, jasno je da su Vatreni pobijedili u još jednoj kategoriji. Osim što će pokušati izboriti četvrtfinale na terenu, svojim elegantnim izdanjima već su osvojili brojne komplimente navijača i pokazali da stil i sport mogu ići ruku pod ruku.
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