Preminuo Victor Willis, legendarni pjevač Village Peoplea i koautor hita YMCA

Svijet glazbe ostao je bez jednog od najprepoznatljivijih glasova disco ere. Victor Willis preminuo je u 75. godini nakon kratke, ali agresivne bolesti.
Victor Willis, glavni vokal legendarne disco grupe Village People i koautor jednog od najvećih hitova svih vremena, ''YMCA'', preminuo je 30. lipnja nakon kratke, ali agresivne bolesti, objavila je njegova obitelj.3 vijesti o kojima se priča nije propustila spektakl Naša influencerica otišla na koncert trenutačno najpopularnijeg glazbenika na svijetu Šokantna tragedija Imala je samo 22 godine: Jedan susret s obožavateljem završio je na najstrašniji mogući način gušta u miamiju Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi
Willis je bio ključna figura benda koji je svjetsku slavu stekao krajem 1970-ih hitovima poput ''YMCA'', ''Macho Man'' i ''In the Navy''. Osim što je bio prepoznatljiv po ulozi policajca na pozornici, bio je i jedan od autora karakterističnog zvuka grupe.
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Rođen 1951. u Dallasu, karijeru je započeo u kazalištu i na Broadwayu, prije nego što je postao zaštitno lice ''Village Peoplea''. Obitelj je zamolila za privatnost u ovim teškim trenucima.
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