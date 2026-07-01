Preminuo Victor Willis, legendarni pjevač Village Peoplea i koautor hita YMCA

Svijet glazbe ostao je bez jednog od najprepoznatljivijih glasova disco ere. Victor Willis preminuo je u 75. godini nakon kratke, ali agresivne bolesti.

Victor Willis, glavni vokal legendarne disco grupe Village People i koautor jednog od najvećih hitova svih vremena, ''YMCA'', preminuo je 30. lipnja nakon kratke, ali agresivne bolesti, objavila je njegova obitelj.

Willis je bio ključna figura benda koji je svjetsku slavu stekao krajem 1970-ih hitovima poput ''YMCA'', ''Macho Man'' i ''In the Navy''. Osim što je bio prepoznatljiv po ulozi policajca na pozornici, bio je i jedan od autora karakterističnog zvuka grupe.

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Rođen 1951. u Dallasu, karijeru je započeo u kazalištu i na Broadwayu, prije nego što je postao zaštitno lice ''Village Peoplea''. Obitelj je zamolila za privatnost u ovim teškim trenucima.

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