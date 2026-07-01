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Ljubavni trokut ili slučajnost?

Je li zbog lijepe pjevačice puklo prijateljstvo Jakova Jozinovića i poznatog kolege?

Piše K. D., Danas @ 11:37 Celebrity komentari
Jakov Jozinović - 4 Jakov Jozinović - 4 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Društvene mreže posljednjih su dana preplavile špekulacije o odnosima Džejle Ramović, Jakova Jozinovića i Bojana Cvjetićanina. Nitko od njih zasad nije komentirao navode, no to nije zaustavilo brojna nagađanja među pratiteljima.

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