Je li zbog lijepe pjevačice puklo prijateljstvo Jakova Jozinovića i poznatog kolege?

Društvene mreže posljednjih su dana preplavile špekulacije o odnosima Džejle Ramović, Jakova Jozinovića i Bojana Cvjetićanina. Nitko od njih zasad nije komentirao navode, no to nije zaustavilo brojna nagađanja među pratiteljima.

Ljubavni život Džejle Ramović posljednjih je dana ponovno tema brojnih komentara nakon što su se pojavile glasine da je pjevačica u vezi s hrvatskim glazbenikom Jakovom Jozinovićem.

Džejla Ramović Foto: Pedja Milosavljevic

Džejla Ramović Foto: Instagram

Glasine o njihovoj bliskosti rasplamsale su se prije nekoliko dana kada je Jakov na Instagramu podijelio pa izbrisao videozapis s odmora koji prikazuje da je pjevač u društvu misteriozne djevojke. Iako joj se ne vidi lice najbolje, brojni pratitelji uvjereni su da je riječ upravo o Džejli Ramović, što je pokrenulo lavinu komentara na društvenim mrežama. Ni Džejla ni Jakov zasad nisu komentirali ta nagađanja.

Jakov Jozinović i misteriozna cura - 1 Foto: Instagram Screenshot

Jakov Jozinović i misteriozna cura - 2 Foto: Instagram Screenshot

Više o Džejli Ramović, mladoj bosanskohercegovačkoj pjevačici koju posljednjih dana povezuju s Jakovom, njezinoj karijeri i privatnom životu pročitajte OVDJE.

Priča je dodatno zaintrigirala javnost jer su Džejlu ranije povezivali s Bojanom Cvjetićaninom, koji je bio u prijateljskim odnosima s Jakovom Jozinovićem, pa su mnogi odmah posumnjali da iza svega stoji nova drama.

Istodobno, na društvenoj mreži X počele su kružiti tvrdnje da je Bojan, frontmen slovenskog benda ''Joker Out'', prestao pratiti Džejlu i Jakova, a pojedini korisnici tvrde da ih je čak i blokirao. Zasad nema službene potvrde da je riječ o blokadi, no upravo je taj potez dodatno potaknuo špekulacije o mogućem zahlađenju odnosa.

Bojan Cvjetićanin Foto: Instagram

Bojan Cvjetićanin Foto: Instagram

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Posebnu pozornost privukla je činjenica da su Bojan i Jakov godinama bili u vrlo dobrim odnosima. Frontmen ''Joker Outa'' ranije je na društvenim mrežama dijelio zajedničke fotografije s Jozinovićem te javno podržavao njegov glazbeni rad.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Mario Poje/bravo/PR

Jakov Jozinović - 1 Foto: Gordan Svilar/bravo

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Ipak, valja istaknuti da su sve informacije zasad na razini nagađanja te da nijedna od uključenih strana nije komentirala navodne promjene u međusobnim odnosima.

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