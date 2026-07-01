Dua Lipa pokazala figuru u bikiniju, fotografije s medenog mjeseca oduševile su obožavatelje

Nakon raskošnog vjenčanja i romantičnog putovanja Italijom, Dua Lipa podijelila je nove uspomene koje su oduševile njezine pratitelje.
Dua Lipa podijelila je nove fotografije s medenog mjeseca u Italiji, na kojima s suprugom Callumom Turnerom uživa u suncu, vrhunskoj hrani i romantičnim trenucima.3 vijesti o kojima se priča nije propustila spektakl Naša influencerica otišla na koncert trenutačno najpopularnijeg glazbenika na svijetu Šokantna tragedija Imala je samo 22 godine: Jedan susret s obožavateljem završio je na najstrašniji mogući način ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
Dua Lipa i Callum Turner - 5 Foto: Instagram
Par se početkom tjedna vratio u New York nakon vjenčanja koje su ranije ovog mjeseca proslavili na Siciliji, no pjevačica je očito još pod dojmom putovanja. Na Instagramu je objavila fotografije na kojima pozira u bikiniju, uživa u pizzi i čaši crnog vina te pokazala djelić atmosfere s njihove talijanske avanture.
Dua Lipa i Callum Turner - 1 Foto: Instagram
Više fotografija s njihovog romantičnog putovanja Italijom pogledajte OVDJE.
Tijekom putovanja obišli su Amalfijsku obalu, Rim, Napulj i Taorminu, a među iskustvima koja su podijelili našle su se i radionice izrade tjestenine te boravak u luksuznim hotelima.
Dua Lipa i Callum Turner - 7 Foto: Instagram
Dua je uz jednu od objava medeni mjesec opisala kao ''raj na Zemlji'', misleći pritom na boravak u hotelu ''La Posta Vecchia'', renesansnoj vili nedaleko od Rima. Ondje su odsjeli u poznatom ''Getty Suiteu'' s pogledom na Tirensko more.
Objavu pogledajte OVDJE.
Dua Lipa i Callum Turner - 8 Foto: Instagram
Prije toga par je nekoliko dana proveo i u hotelu ''Il Pellicano'' u Toskani, a odsjeo je i u slavnom San Domenico Palaceu u Taormini, koji je svjetsku popularnost stekao zahvaljujući drugoj sezoni serije ''The White Lotus''.
Dua Lipa i Callum Turner - 4 Foto: Instagram
Dua Lipa i Callum Turner - 2 Foto: Instagram
Dua Lipa i Callum Turner vjenčali su se ranije ovog mjeseca. Nakon građanskog vjenčanja u londonskoj gradskoj vijećnici Marylebone, slavlje su nastavili na Siciliji, gdje su okupili obitelj i brojne poznate uzvanike. Među njima su bili Elton John, Charli XCX i Donatella Versace.
Dua Lipa i Callum Turner - 6 Foto: Instagram
Britanski mediji pišu i da će mladenci idućih nekoliko mjeseci provesti u Sjedinjenim Američkim Državama zbog Callumovih novih filmskih angažmana. Glumac je nedavno izjavio kako im je najvažnije da, unatoč brojnim putovanjima, što više vremena provode zajedno.
Dua Lipa i Callum Turner - 3 Foto: Instagram
''Radimo posao zbog kojeg stalno putujemo po svijetu. Zato nam je važno da, kad smo kod kuće u Londonu, budemo s prijateljima, ali i da budemo zajedno što je više moguće'', rekao je Turner za The Hollywood Reporter.
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