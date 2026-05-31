Udala se Dua Lipa! Pjevačica albanskih korijena rekla je ''da'' zgodnom glumcu

Nakon što su mjesecima punili naslovnice svjetskih medija, Dua Lipa i Callum Turner svoju su ljubav okrunili brakom na intimnoj ceremoniji u Londonu, dok ih već sljedeći tjedan očekuje spektakularna proslava na Siciliji.

Britanska pop-zvijezda Dua Lipa i glumac Callum Turner službeno su postali muž i žena. Par se u subotu ujutro vjenčao na intimnoj ceremoniji u poznatoj londonskoj gradskoj vijećnici Old Marylebone Town Hall, daleko od reflektora i medijske pompe.

Pjevačica i glumac svoju su vezu započeli 2024. godine, a sada su svoju ljubav okrunili brakom. Iako ih sljedeći tjedan očekuje raskošna trodnevna proslava na Siciliji, prvo su se odlučili za privatnu građansku ceremoniju u krugu najbližih.

Dua Lipa

Za tu je prigodu Dua Lipa zablistala u elegantnom bijelom kostimu sa suknjom i šeširom širokog oboda, dok je u rukama nosila žuti buket. Callum Turner odabrao je klasično tamnoplavo odijelo te je izgledao poput pravog filmskog mladoženje. Fotografije pogledajte OVDJE.

Nakon ceremonije, koja je trajala između 30 i 40 minuta, mladenci su izašli iz matičnog ureda držeći se za ruke, dok su ih članovi obitelji i prijatelji pozdravljali uz konfete. Posebnu pozornost privukao je njihov odlazak – umjesto luksuzne limuzine, novopečeni supružnici odvezli su se običnim crnim londonskim taksijem. Članovi obitelji u šali su komentirali kako je upravo takav nenametljiv odlazak bio Duina želja za njezin veliki dan.

Dua Lipa i Callum Turner

Veliko slavlje tek slijedi. Prema pisanju britanskih medija, par će od četvrtka do subote organizirati luksuznu proslavu u Palermu, glavnom gradu Sicilije. Ceremonija bi se trebala održati u impresivnoj vili Valguarnera iz 17. stoljeća, jednoj od najljepših povijesnih rezidencija na otoku.

Na popisu uzvanika navodno se nalaze neka od najvećih imena glazbene i modne scene, uključujući Eltona Johna, Marka Ronsona, Charli XCX, Donatellu Versace i dizajnera Simona Portea Jacquemusa.

Posebnu pažnju izaziva i pitanje vjenčanice. Prema izvorima bliskim paru, Dua je nedavno boravila u Italiji kako bi s Donatellom Versace dovršila posljednje detalje haljine koju će nositi na velikoj proslavi. Budući da ih veže dugogodišnje prijateljstvo, mnogi vjeruju kako će pjevačica zablistati u unikatnoj kreaciji modne kuće Atelier Versace.

Dua Lipa i Callum Turner

"Bit će to najcool vjenčanje godine i nevjerojatno glamurozno. Dua i Callum bili su potpuno uključeni u planiranje i žele da sve bude spektakularno", otkrio je izvor blizak organizaciji vjenčanja.

Nakon tajnog londonskog vjenčanja, čini se da svijet zabave sada s nestrpljenjem iščekuje jednu od najiščekivanijih proslava godine.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



