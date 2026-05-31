Prizori četiri atraktivne sestre u bikinijima izazvali pravu pomutnju, jedna od njih velika je zvijezda

Sestre Nader ponovno su privukle pozornost javnosti, ovoga puta na Miami Swim Weeku, gdje su kao zaštitna lica luksuznog brenda Agua Bendita pokazale zašto ih mnogi smatraju novim zvijezdama američke modne scene.

U svibnju 2026. brend Agua Bendita postao je jedan od najzapaženijih sudionika prestižnog modnog događanja Miami Swim Week, zahvaljujući ekskluzivnoj suradnji s modelom Brooks Nader i njezinim sestrama. Kolumbijski luksuzni brend kupaćih kostima udružio je snage s njima u kampanji "Dive Into the Heatwave", a fotografije s događanja brzo su preplavile društvene mreže.

Brooks Nader pojavila se zajedno sa sestrama Mary Holland, Grace Ann i Sarah Jane Nader, koje su posljednjih godina postale jedna od najpraćenijih sestarskih ekipa na američkoj modnoj i reality sceni. U upečatljivim bikinijima i ljetnim kombinacijama privlačile su poglede okupljenih gostiju, pozirajući i družeći se s fanovima tijekom promocije brenda.

Tko su zapravo sestre Nader?

Četiri sestre odrasle su u saveznoj državi Louisiani, a posljednjih godina zajednički grade karijeru u New Yorku. Najpoznatija među njima je Brooks Nader, model koja je svjetsku slavu stekla nakon pobjede na natječaju Sports Illustrated Swim Search 2019. godine, da bi nekoliko godina kasnije završila i na naslovnici legendarnog izdanja Sports Illustrated Swimsuit.

No Brooks više nije jedina zvijezda obitelji. Njezine mlađe sestre Mary Holland, Grace Ann i Sarah Jane također su uspješne manekenke i influencerice, a njihov zajednički život dodatno je privukao pažnju javnosti nakon pokretanja reality serijala "Love Thy Nader". Emisija prati njihove karijere, ljubavne živote i svakodnevne obiteljske sukobe, a mnogi su je usporedili s ranim sezonama kultnog realityja ''Keeping Up With the Kardashians''.

Popularnost sestara dodatno je eksplodirala upravo zahvaljujući serijalu ''Love Thy Nader'', koji prikazuje njihov put od djevojaka iz Louisiane do života u svijetu mode, luksuza i showbusinessa u New Yorku. Produkcija je vrlo brzo dobila zeleno svjetlo za novu sezonu, a publiku je osvojila iskrenim prikazom njihovog odnosa punog ljubavi, rivalstva i humora.

Same sestre više su puta naglasile kako je upravo njihova povezanost najveći razlog uspjeha te da zajedno prolaze kroz sve profesionalne i privatne izazove.

Dok njezine sestre grade karijere u modelingu i na društvenim mrežama, Brooks posljednjih mjeseci puni naslovnice zbog angažmana u novoj verziji serije ''Baywatch'', gdje će utjeloviti jednu od glavnih uloga. Mediji je već uspoređuju s Pamelom Anderson, a njezina pojava na Miami Swim Weeku dodatno je pojačala interes za projekt.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



