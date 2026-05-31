Filip Juričić objavio rijetku fotografiju s prelijepom suprugom, koja godinama izbjegava javnost!

Filip Juričić rijetko dijeli detalje iz privatnog života, no ovoga je puta napravio iznimku i na društvenim mrežama objavio fotografiju sa suprugom Nikom Dogan, koja je odmah privukla pažnju njegovih pratitelja.

Iako Juričić nerijetko dijeli trenutke iz poslovnog života, privatnost svoje obitelji godinama pažljivo čuva pa su zajedničke fotografije s Nikom prava rijetkost. Upravo zato njegova posljednja objava nije prošla nezapaženo među obožavateljima.

Filip i Nika zajedno su od 2017. godine, a upoznali su se dok je on već bio jedno od najprepoznatljivijih televizijskih i kazališnih lica u Hrvatskoj. Nika je po struci medicinska sestra, a glumac je u više navrata isticao kako ne voli medijsku pažnju te da je upravo zato njihov odnos uglavnom daleko od reflektora.

Par je 2018. godine dobio sina Lava, a oboje imaju i djecu iz prijašnjih veza, Juričić ima sina Jana, a Nika kćer. Juričić je svojedobno priznao da mu je Nika u potpunosti promijenila život te da su spontano odlučili odvojiti obiteljski od javnog života.

''Pa naučila se ona na tu moju slavu, ali ne voli ona to, ne voli se preoblačiti, slikati, evo prisluškuje me sad pa kaže da to nije njen stil!'', otkrio je za naš portal.

''Odlučili smo spontano da naš obiteljski život bude jedno, a moj javni život drugo. Nikad nismo uvlačili privatluk u novine, to je nekako naša odluka. Ode ona sa mnom na neke premijere, promocije, podruži se, poslika se, ali nju to ne interesira. Privatno mi živimo dosta običan život kao svi normalni ljudi. Upoznala me kao javnu osobu i dobro je sve prihvatila. Ona zna jako dobro da sam ja na televiziji jedno, a doma samo dosadni čangrizavi muž!''

Podsjetimo, Juričić je donedavno igrao glavnu ulogu u seriji Nove TV ''U dobru i zlu'', a gledali smo ga i u brojnim drugim projektima.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



