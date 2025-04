Šarmer pred kamerama, a partner i otac daleko od reflektora: Filip Juričić slavi 43. rođendan!

Filip Juričić slavi 43. rođendan, a već više od 15 godina jedan je od naših najuspješnijih glumaca.

Veljko Srića (Filip Juričić) Foto: Nova TV

Jedan je od najistaknutijih hrvatskih glumaca svoje generacije, a trenutno ga obožavamo gledati u hit-seriji Nove TV ''U dobru i zlu''.

Nakon što je diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, započeo je bogatu kazališnu i televizijsku karijeru. Iako je ostvario zapažene uloge u kazalištu, širu popularnost stekao je kroz televizijske serije poput "Ljubav u zaleđu", "Larin izbor", "Na granici" i "Tajne".​ Svih njegovih uloga i koja vam je bila najbolja prisjetite se OVDJE.

Filip Juričić s ekipom serije ''Larin izbor'' - 1 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Filip Juričić Foto: Duje Klaric / CROPIX

Filip Juričić Foto: Nova TV

''Prije toga sam glumio još i u ''Ljubav u zaleđu'' i bio je to jedan ogroman boom, preko noći su svi znali tko sam ja. Iz jedne anonimnosti naglo sam postao poznat svima, a ''Larin izbor'' je meni bila uloga kojom sam šokirao i iznenadio i reakcija je bila jako dobra. Dobre kritike, dobar vjetar u leđa, s guštom sam to radio jer se svima svidjelo kako ja to radim. Bila je to uloga koja me obilježila i nakon koje više nisam morao ići na audicije i tražiti poslove. Nakon Dinka su sva vrata bila otvorena'', rekao nam je jednom prilikom.

Glumački talent naslijedio je od oca Pere Juričića.

Filip Juričić - 3 Foto: Petar Glebov/Pixsell

''Ja sam se rodio u kazalištu. To je bilo zlatno doba Teratra &TD-a, stalno sam dolazio na predstave, zanimalo me sve to iza pozornice. Družio sam se s glumcima, a glumci su malo kao djeca, pa su se zezali da jedan nije došao pa bi mene obukli da ja glumim, a ja sam sve tekstove napamet znao. Ja i danas znam cijeli uvodni govor tatinog Hamleta, upijao sam sve kao dijete i najdraži izlazak kao djetetu bio mi je odlazak na probu s tatom. Neke predstave sam gledao po 50 puta… Kroz pubertet sam htio probati neka druga zanimanja, bilo je tu šareno, ali gluma je bila najbolji izbor jer uz nju mogu biti sve to, i pilot i kuhar i ljubavnik i negativac!'' rekao je u intervjuu za naš portal.

Filip Juričić - 1 Foto: Nova TV

''Koliko me gluma interesira shvatio sam kad sam se počeo pripremati za Akademiju, želim taj trenutak i svojoj djeci da vrlo jasno vide što žele i čim se žele baviti, a i naposljetku imam tu sreću da sam upao na Akademiju iz prve i da uspijevam danas živjeti kroz glumu i od glume.''

Filip Juričić i Nika Dogan Foto: Bruno Konjević/Cropix

Filip Juričić i Nika Dogan Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Od 2017. godine Filip je u vezi s medicinskom sestrom Nikom Dogan. Upoznao ju je dok je on već bio poznati glumac.

''Pa naučila se ona na tu moju slavu, ali ne voli ona to, ne voli se preoblačiti, slikati, evo prisluškuje me sad pa kaže da to nije njen stil!'', otkrio je za naš portal.

Nika Dogan i Filip Juričić Foto: Zeljko Hladika/Pixsell

''Odlučili smo spontano da naš obiteljski život bude jedno, a moj javni život drugo. Nikad nismo uvlačili privatluk u novine, to je nekako naša odluka. Ode ona sa mnom na neke premijere, promocije, podruži se, poslika se, ali nju to ne interesira. Privatno mi živimo dosta običan život kao svi normalni ljudi. Upoznala me kao javnu osobu i dobro je sve prihvatila. Ona zna jako dobro da sam ja na televiziji jedno, a doma samo dosadni čangrizavi muž!''

Filip Juričić (Foto: John Pavlish) Foto: John Pavlish

Par ima sina Lava, rođenog u kolovozu 2018. godine, a oboje imaju djecu iz prethodnih veza; Juričić ima sina Jana, a Nika kćer.

Kako se Filip mijenjao kroz godine, pogledajte u našoj galeriji.

Podsjetimo, prije nekoliko tjedana Filip je nakon dugo godina otvorio i svoj Instagram profil. Što objavljuje pogledajte OVDJE.

