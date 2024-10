Filip Juričić glumio je u brojnim serijama Nove TV, koja uloga mu je najbolje sjela?

Filip Juričić jedan je od naših najpoznatijih glumaca, a mnoge od uloga igrao je upravo na Novoj TV.

Glumca Filipa Juričića trenutno gledamo u seriji Nove TV ''U dobru i zlu'', a za vas smo se prisjetili svih njegovih uloga koje je ostvario na našoj televiziji.

Još davne 2011. godine postao je omraženo televizijsko lice zbog uloge Dinka Bilića u ''Larinom izboru''. Kako je i sam rekao u intervjuu za naš portal, ta uloga otvorila mu je sva vrata.

''Dobre kritike, dobar vjetar u leđa, s guštom sam to radio jer se svima svidjelo kako ja to radim. Bila je to uloga koja me obilježila i nakon koje više nisam morao ići na audicije i tražiti poslove. Nakon Dinka su sva vrata bila otvorena'', rekao nam je.

2018. godine u seriji ''Čista ljubav'' utjelovio je Marcusa Pašalića, bivšeg ljubavnika Helene, koju je utjelovila Martina Čvek. Marcus je bio uspješan biznismen, ljubomoran posesivac, sumnjivog morala i želio je da se Helena s njim vrati u Njemačku.

Nakon toga, brojni ga pamte po ulozi policajca Marka Lasića u seriji ''Na granici''. Njegov lik zaljubi se u Petru, koju glumi Nadia Cvitanović, a njihova ljubav bude pod velikom kušnjom jer je on policajac, a Petrina obitelj živi od šverca.

Sljedeća serija bila je ''Bogu iza nogu'' u kojoj je glumio seoskog frajera Đuru Janjića. Đuro je trener lokalne juniorske nogometne momčadi, zaljubljen u svoj nabrijani auto više nego u djevojku Ljubicu koju je utjelovila Mirna Medaković Stepinac. Premda iskreno voli simpatičnu Ljubicu, vješto izbjegava brak s njom jer se ne želi skrasiti, ali u isto vrijeme želi uživati u svim blagodatima bračnog života, odnosno voli imati ženu kao što je Ljubica da brine o njemu.

Ljubica ga je uspjela oženiti u seriji koja je trenutni hit - ''U dobru i zlu''. Filip glumi Veljka Sriću, čovjeka kojem je jedna žena Marina, Mirna Medaković Stepinac, a druga Ivana - Iva Mihalić. Koliko ste dobro dosad pratili seriju, provjerite u kvizu OVDJE.

Imao je i epizodnu ulogu u ''Kumovima'' kao dr. Alen Lončarić, negativac, pomoćnik ministra zdravstva, koji je pokušao zavesti Lucu.

A koja mu je uloga najbolje pristajala i u kojoj se najbolje snašao, glasajte u našoj anketi.

Podsjetimo, prije nekoliko dana izašao je i službeni spot i pjesma Petra Graše za seriju ''U dobru i zlu''. Više pogledajte OVDJE.

A što je Mirna Medaković Stepinac trebala biti umjesto glumice, saznajte OVDJE.

