Lijepa glumica iz naše hit-serije ''U dobru i zlu'' pohvalila se romantičnim trenucima s dugogodišnjim dečkom: ''Prekrasni!''

Lijepa Marija Klanac koji gledatelji znaju iz serije ''U dobru i zlu'' ne krije svoju ljubav s dugogodišnjim partnerom. Na instagramu je sada objavila niz romantičnih fotografija.

U novoj hit-seriji Nove TV ''U dobru i zlu'' gledatelji ispred malih ekrana upoznali su talentiranu Splićanka Marija Klanac. U seriji je utjelovila lik Une Praljak, koji se nađe u kompliciranom ljubavnom odnosu. Ipak, privatno to nije tako.

Na društvenim mrežama sada se pohvalila romantičnim fotografijama s partnerom Stefanom Dugalićem.

''Jer me more uvik spasi, život krade, more vrati, vrime prođe, al’ stoju sati, tu san dite, to me hrani'', napisala je u opisu poznate stihove pjesme ''Dite'' klape Libar.

Nije poznato kada su fotografije nastale, ali par zagrljeno sjedi u moru. Na drugoj fotografi pala je i slatka pusa.

Brojni obožavatelji odmah su im uputili brojne komplimente.

''Jako ste lijepi'', ''Lajkam vas dvoje i pjesmu'', ''Prekrasni'', samo su neki od komentara.

Detalje njihove veze otkrila nam je u intervjuu, a više o tome pročitajte OVDJE.

