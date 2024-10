Marija Šerifović priredila spektakl u Rijeci koji ni ona sama nije očekivala, posebno ju je oduševio jedan fan: ''Brate, imaš...''

Marija Šerifović zapjevala je u Rijeci, a kaže da ju je oduševili obožavatelji jer su vedri, nasmijani, a i lijepi. Posebnu pažnju dobio je jedan obožavatelj.

Ljubav je došla u Rijeku. Dvorana Zamet u petak navečer je bila ispunjena mnoštvom obožavatelja pop zvijezde Marije Šerifović koja je još jednom dokazala zašto slovi za jednu od najboljih vokalistica u regiji.

Koncert u sklopu turneje ''Dolazi ljubav'' otvorila je s pjesmom ''Drugačija'', a publika ju je već na prvim taktovima pozdravila gromoglasnim aplauzom. Jedva su dočekali da Marija po prvi put u karijeri zapjeva pred njima, u najvećem gradu na Kvarneru.

''Dobri ljudi, nisam imala pojma što očekivati od Rijeke. Djelovao mi je kao simpatičan gradić, pitala sam se kakvi ljudi žive ovdje. Ali, ja sam izuzetno iznenađena, pozitivno. Nekako ste vedri, nasmijani, bome i lijepi. Nama nije uvijek do pjevanja, ali to puno zavisi od onoga što vi pošaljete meni, a vi ste meni večeras poslali jedan kaos, pozitivni'', poručila je oduševljena pjevačica.

Nastavila je nizati hit za hitom iz karijere duge dva desetljeća, a obožavatelji su joj u nekoliko navrata skandirali ''Marija, Marija''. Od njezine prve pjesme ''Bol do ludila'' do najnovijih ''Pola sunca'', ''Vozi me'', ''Ja sam!'' i drugih, publika ju je uglas pratila. Gotovo dva i pol sata prolazili su s pop zvijezdom kroz vrtlog emocija, a glavna emocija koja je vladala dvoranom bila je - ljubav.

''Ti u bijeloj košulji, što imaš tri-četiri dlake na glavi... Znam da je to muškarcima problem, evo ja ti platim da odeš u Istanbul presaditi. S kim si došao? S dečkom? Sjajno. Brate, imaš muda do koljena. Evo plaćam i njemu što mu fali. E, toliko si veseo večeras, znaš moje tekstove bolje od mene. Gospodo, svaka vam čast'', poručila je Marija u svom stilu.

Fanovi su je mahom tražili da otpjeva pjesmu svoje majke Verice Šerifović, ''Ne dam bolu'', na što Marija nije mogla ostati ravnodušna pa im je želju i ispunila. Svojim moćnim vokalom otpjevala je i ''Nokturn'' neponovljivog Olivera Dragojevića, a spektakl je zaokružila pjesmom “Dolazi ljubav”, kad ju je publika pozvala na bis.

''Ako smo zajedno zaboravili na sva s*anja ovog svijeta, dok ne izađemo iz ove dvorane, moj život ima smisla. I Bože, hvala ti na tome. Mogla bih vam pričati dugo, ali bole me noge od ovih štikli. Ha, ha. Ne znam kad ću opet doći ovdje, ali molim vas, budite neki dobri ljudi. Neka vas pamte po dobrome, budite cool cure, momci, sestre, braće, prijatelji... Iz dana u dan se trudim biti što bolja. Prijateljica, partnerica, šefica, umjetnica, a sad i majka... Čista desetka ne postoji, a ja je jurim svako jutro kad otvorim oči. Jurite je i vi'', iskreno je rekla Marija pred fanovima koji su uživali u njezinim stihovima.

''Dolazi ljubavi'' uskoro će se doživjeti u još dva hrvatska grada. Marija će 23. studenoga zapjevati u osječkoj dvorani Gradski vrt, a 14. prosinca na rasporedu je njezin koncert u Areni Varaždin.

