O sinu Liama Paynea kojeg je dobio s 10 godina starijom pjevačicom jako se malo zna, ali ovo je poznato

Svijet je potresla vijest o smrti pjevača Liama Paynea koji je otac sina Beara,a kojeg je dobio s pjevačicom Cheryl Cole.

Liam Payne bio je ponosan otac koji je držao svog sina Beara podalje od očiju javnosti prije svoje iznenadne smrti.

Sinčića je dobio s Cheryl Cole u ožujku 2017., a nedavno je obožavateljima dao rijedak uvid u život svog sedmogodišnjeg dječaka.

U kolovozu, dok je slavio svoj 31. rođendan, Liam je spomenuo svog sina, kojeg je nazivao svojim "mini ja".

U videu na Instagramu objavljenom u to vrijeme, pokojni pjevač rekao je svojim pratiteljima: "Još nisam dobio tatine čarape. Uskoro ću razgovarati sa svojim sinom, čemu se jako radujem. Blagoslovljen je. Veliki dječak i izgleda kao mini ja."

U ožujku je također podijelio rijetku fotografiju na Instagramu svog sina kako gleda u billboard s njegovim licem.

"Jednog dana želim biti na billboardu, tata," napisao je ispod fotografije.

Liam je 2016. godine počeo hodati s Cheryl nakon njenog razvoda od Jean-Bernarda Fernandeza-Versinija, a njihov sin rođen je sljedeće godine. Međutim, par se rastao 2018.

Upoznali su se još 2008. Cherly je imala 24 godine, kada se tada 14-godišnji Liam pojavio ispred nje dok je sjedila u žiriju jednog talent showa i pokazao joj prve simpatije, a ni ona nije krila koliko ju je već tada impresionirao izvevši pjesmu "Fly Me To The Moon".

Što je Liam objavio na Snapchatu prije smrti pogledajte OVDJE.

Gdje je bila njegova djevojka prije no što je pao s balkona pročitajte OVDJE.

Cure bizarni detalji koji su prethodili tragediji, više o tome čitajte OVDJE.

Liamovi obožavatelji tijekom noći su se okupljali ispred hotela gdje je poginuo, galeriju možete pogledati OVDJE.

Prve informacije o njegovoj tragičnoj smrti pročitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Nakon šokantne smrti Liama Paynea svi opet spominju posljednje riječi koje je posvetio svom sinu: ''Kao da trebamo...''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Bloom dozivao tatu Nenada, reakcija Maje Šuput do suza nasmijala korisnike društvenih mreža

Pogledaji ovo Celebrity Princa Williama u sportskom izdanju teško je opisati, fotke govore same za sebe, a dive mu se i sami igrači!

Pogledaji ovo Celebrity Otkriveno koju je vrlinu svoje bake naslijedila princeza Charlotte, roditelji pucaju od ponosa

Pogledaji ovo Celebrity Počinje nova sezona projekta ''Startaj Hrvatska'', simbola podrške malim hrvatskim poduzetnicima!

Pogledaji ovo inMagazin Danas je Svjetski dan hrane, a evo u kakvim specijalitetima najradije uživaju naši poznati, neki su i odlični kuhari!