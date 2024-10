Počinje nova sezona projekta ''Startaj Hrvatska'', simbola podrške malim malim hrvatskim poduzetnicima!

Nakon četiri vrlo uspješne sezone, projekt "Startaj Hrvatska", u suradnji Nove TV i trgovačkog lanca SPAR Hrvatska, ulazi i u petu sezonu. Program poduzetnicima nudi izvanrednu priliku za rast i razvoj njihovih poslovnih ideja. Još jednom su mali proizvođači dokazali da se uz trud i predanost sve može postići.

Inovativni proizvodi i odvažni, marljivi poduzetnici počinju svoje poslovne avanture, a putem projekta "Startaj Hrvatska" hrabro se probijaju do cilja i uspjeha. Nova sezona i novi kandidati - su spremni!

''Osjećamo se uzbuđeno, ponosno tu gdje jesmo, evo, stvarno, onako, emocije rade sto na sati'', kaže kandidatkinja nove sezone Karolina Perec.

Spar Hrvatska i Nova TV u petoj sezoni društveno odgovornog projekta predstavljaju sveukupno 8 kandidata. Projekt ''Startaj Hrvatska'' postao je simbol podrške malim hrvatskim poduzetnicima!

''I ove godine smo ponosni što smo pomogli razvoju novih poduzetnika, domaćih proizvoda, što smo pomogli da novi proizvodi inovativni dođu na naše tržište'', kaže direktorica marketinga SPAR Hrvatska, Sandra Kokorić.

Kandidati u ovom projektu prvi put kombiniraju rad u proizvodnom pogonu i suočavanje s kamerama. Spoj ta dva iskustva predstavlja pravi izazov.

''Ali oni su uspjeli i vidjet ćemo zaista onako tople, lijepe ljudske priče koje će sigurno sam nekog potaknuti da možda se ipak odvaži da krene u poduzetništvo i da krene stvarat nešto'', rekla je voditeljica Mia Kovačić.

Podržava se stvaranje inovativnih ideja, a prošlogodišnji osvajači naslova HIT proizvoda, naglašavaju kako im je ovaj projekt bio snažan poticaj za daljnji razvoj.

''Toliko znanja je bilo pred nama prosuto da jednostavno trebali smo samo pokupiti to. Za nas je to zaista puno. To me sve me tjera na plač iz neke radosti, iz uspomena. Ovaj projekat i ljude koje smo upoznali, kvalitetne ljude koji su nam jako pomogli, stvarno plakala bi od sreće'', kažu Iva i Tomislav Tabaj.

A već ove nedjelje možete pratiti priču pivara iz Metkovića, koji je kombinacijom tradicionalnih i modernih metoda stvorio craft pivo.

''Sve ovo je tako reći posljedica svega onoga što smo radili u zadnjih mjeseci, nekakvog truda, napretka...'', kaže Vinko Dragović.

U ostalim epizodama bit će tu od gastro istraživanja do kozmetičkih proizvoda...

''Radi se o proizvodima slatkovodne ribe u oblicima koji su tradicionalni u Slavoniji i u cijeloj Hrvatskoj - znači u obliku kobasice, hamburgera i ćevapa!'' kažu Miro i Goran.

''Znanje o bilju je moja najveća vrijednost i ovdje su u biti sastojci nekih tradicionalnih čak malo zaboravljenih hrvatskih biljaka koje su znači baš za sjajnu kosu, za benefite kose'', otkrila je Maja.

U nedjelju, 20. listopada u 16 sati, počinje prva od ukupno 11 epizoda uzbudljive sezone. Tko će se od njih okititi titulom hit proizvoda 2024. saznat ćemo do kraja ove godine!

