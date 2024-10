Naša kraljica diska odlučila se na hrabar pothvat, no nije joj bilo baš svejedno: ''Kao što se vidi po mom izrazu lica...''

Sandra Elkasević pohvalila se pratiteljima na društvenim mrežama kako je na dalekoj Bora Bori zaplivala s ražom.

Naša olimpijka i kraljica diska Sandra Elkasević na egzotičnoj destinaciji uživa sa suprugom Edisom Elkasevićem.

Naime, par je otputovao na Bora Boru, a kraljica diska na društvenim mrežama pohvalila se hrabrim pothvatom.

''Ovo je Gigi, moja najbolja morska prijateljica. Ovo je prvi put da sam se usudila zagrliti jednu ražu, ali kao što se vidi po mom izrazu lica, bila sam jako hrabra. Miss G, zašto si toliko posebna?'' napisala je oduševljena Sandra na Instagramu.

Obožavatelji su odmah zatrpali objavu komentarima.

''Želim i ja'', ''Prekrasna si'', ''O moj Bože'', ''Zgodna si'', pisali su joj.

Prve fotke s daleke destinacije koje je Sandra podijelila na društvenim mrežama pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Sandra i Edis vjenčali su se na Silvestrovo prošle godine i s uzvanicima su dočekali 2024. godine.

Prije vjenčanja bili su u vezi više od deset godina, a taj par dijeli i privatni i poslovni život. Bivši atletičar Edis Sandrin je trener od 2013. godine, a par se upoznao kad je ona imala 15 godina. U ljubavnu su se romansu upustili koju godinu nakon toga.

''S 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo! Ja sam tada osvojila prvo olimpijsko zlato. Počeli su ti neki veliki uspjesi. Ja sam još bila dijete, ti se ne možeš s 22 godine nosit s olimpijskim zlatom i ponašat kao što se ponašam danas, kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra. Onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kako ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru'', ispričala je jednom prilikom Sandra u IN magazinu.

