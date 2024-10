Uz nikad viđene obiteljske fotografije sestra Liama Paynea otkrila detalje iz glazbenikovog života: ''Oprosti što te nisam mogla spasiti...''

Liamova sestra oprostila se od glazbenika emotivnom objavom na Instagramu uz koju je objavila i nekoliko obiteljskih fotografija.

Brojni se opraštaju od tragično preminulog Liama Paynea koji je pao s hotelskog balkona u Argentini. Emotivnom objavom na društvenim mrežama od njega se oprostila i njegova sestra Ruth.

''Ne vjerujem da se ovo događa. Mnogo puta sam javno s ponosom hvalila Liama, ali nikad nisam previše govorila o tome kako je biti njegova sestra. Liam je moj najbolji prijatelj, nitko me nije mogao toliko nasmijati kao on. Odselio se kad je imao 17 godina kako bi slijedio svoje snove, to me natjeralo da konačno položim vozački ispit tijekom tjedana emisije uživo X Factora jer nisam mogla podnijeti pomisao da ne mogu doći do njega. Redovno sam vozila do njega kako bi popili čaj nakon što bih završila s poslom", započela je Ruth.

"Liam je volio One Direction, volio je svoju braću i toliko smo pričali o tome. Puštao bi pjesmu za pjesmom koja je bila snimljena, ali nikad objavljena, a mi bismo sjedili i održavali mini 1D koncert. Liam je znao da me može nazvati bilo kada, bilo koji dan i da ću se javiti ili da ću ga voziti ako treba samo doći kući. Naši pozivi često bi rezultirali time da se smijem njegovim idejama i sljedećoj avanturi, pričali smo o njegovim planovima i rješavanju njegovih problema, ali bi uvijek završavalo s ''Volim te, nedostaješ'', ''Volim te, Ru.''", dodala je.

"Liam je rođen s glazbom u venama, bilo je jasno od malih nogu da jednostavno ima tu kvalitetu koja će ga učiniti zvijezdom. Mogla sam sjediti i slušati ga kako pjeva cijeli dan, što je zapravo dobar posao jer nikad nije prestajao! Nikada se neću umoriti od pogleda koji upućuje kad pokazuje nove pjesme, rekao bi: ''Slušaj glasno'' i samo se cerio od ponosa na svoj rad. Čuvam bilješke u svom telefonu svih stvari koju ću reći Liamu tako da, ako je neko vrijeme odsutan zbog posla, znam o čemu ga moram obavijestiti. Pretpostavljam da je ispravno da mu sada kažem", napisala je.

''Oprosti što se nisam mogla spasiti. Volim te, ne možeš zamisliti koliko mi nedostaješ. Još jednom želim da ovo znaš, ovdje sam ako trebaš nešto, vozila bih do kraja svemira samo da te vratim'', zaključila je između ostalog sestra preminulog glazbenika.

Uz objavu je dodala i nekoliko obiteljskih fotografija.

Fotografije Liamovog oca koji je došao ispred hotela gdje je njegov sin preminuo lome srca, a pogledati ih možete OVDJE.

Od njega se oprostila i glazbenica Cheryl Cole s kojom ima sina, a što je napisala pročitajte OVDJE.

Društvenim mrežama šire se i šokantne posljednje snimke glazbenike, a više pročitajte OVDJE.

