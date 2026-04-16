Gledatelji ''U dobru i zlu'' puni dojmova na kraj serije: ''Cijelu epizodu sam plakala...''

Serija "U dobru i zlu" stigla je do svog kraja, a fanovi se od voljenih likova opraštaju putem društvenih mreža.

Da se posljednji nastavak uvelike pratio i na društvenim mrežama, pokazuju i komentari ispod videa na Facebooku i Instagramu.

"Hoćemo treću sezonu!!!", "Baš lijepo da je usprkos svemu ljubav pobijedila. To je život, dobro i zlo i blago onima koji prebrode nedaće, brige, probleme života i ostanu jedni uz druge", "Vrh serija, glumci super i šteta šta je kraj...", "Ala se ja naplakah, ne mogu shvatiti da je kraj serije!!!! Hoćemo još jednu sezonu ove predivne serije, molim Vas!", "Kraj je lijep, evo cijela serija mi je bila fantastična, svaki glumac", "Odlična serija od prve do zadnje epizode! Žao mi je Divne… Stvarno lik koji će se pamtiti", "Trebalo je još epizoda bgmi", "Falit ćete", "Hvala vam Nova TV na svakoj epizodi, ja sam uživala u svakom kadru, predobar je kraj", "Rasplakali ste me na kraju serije sve u svemu, žao mi je što je kraj", "Serija za opustit se i prava je šteta da je nećemo više imat", "Izvrsna serija, nedostajat će mi, bolju seriju nisam pogledao", "Cijelu epizodu sam plakala... odlična serija, već mi nedostaje", stoji među mnogobrojnim komentarima na društvenim mrežama.

Posebno se istaknuo komentar u kojem je jedan korisnik Facebooka pohvalio glumački ansambl: "Svi glumci su odradili vrhunski posao, ali posebno bih izdvojio najmlađe — Leu i Vilija. Od samog početka do kraja pokazali su koliko talenta imaju i stvarno su briljirali u svojim ulogama. Veliko hvala svim glumcima i cijeloj ekipi serije U dobru i u zlu na ovako kvalitetnoj i emotivnoj priči. Nadam se da će biti još ovakvih serija i da ćemo Leu i Vilija gledati u mnogim budućim projektima. Još jednom — svaka čast svima i sretno dalje!".

Kroz dvije sezone i 292 epizode, serija je pratila Veljka Sriću koji je vodio naizgled savršen život kao uspješan poduzetnik, voljeni suprug i otac troje djece, no punih 25 godina je skrivao kako je u drugom gradu imao još jednu obitelj.

