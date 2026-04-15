Ovu zvijezdu obožavali su mnogi Hrvati: I danas oduševljava izgledom!

Laura Flores je jedna od najpoznatijih zvijezda meksičkih sapunica koja je maestralno ulazila u uloge najdražih protagonistica i antagonistica.

Meksičke sapunice desetljećima su bile nezaobilazan dio televizijskog programa u Hrvatskoj – od 90-ih pa sve do danas, publika je s velikim interesom pratila dramatične ljubavne priče, obiteljske sukobe i nezaboravne likove.

Upravo iz tog svijeta dolazi i Laura Flores, jedna od najprepoznatljivijih glumica latinoameričkih telenovela, čija je karijera obilježila generacije gledatelja.

Galerija 5 5 5 5 5

Laura Flores - 8 Foto: Profimedia

Rođena je 23. kolovoza 1963. godine u Reynosi u Meksiku, u obitelji koja ju je odmalena podržavala u umjetničkim ambicijama. Već kao djevojčica pokazivala je interes za glumu i glazbu, sudjelujući u školskim predstavama i natjecanjima.

U tinejdžerskim godinama odlučuje ozbiljno krenuti putem showbusinessa, seli u Mexico City i upisuje prestižni Centro de Estudios Artísticos de Televisa (CEA), gdje dodatno razvija glumačke vještine.

Laura Flores - 4 Foto: YouTube Screenshot

Laura Flores - 6 Foto: Profimedia

Karijeru je započela kao pjevačica – već s 14 godina nastupala je u obiteljskom bendu Hermanos y Amigos, s kojim je čak nastupala i u inozemstvu.

Ubrzo dolazi i prva velika prilika za glumu, kada dobiva ulogu u telenoveli "El combate", čime započinje njezin dugogodišnji televizijski put. Tijekom 80-ih i 90-ih gradi ime kroz brojne projekte, kombinirajući glazbu, glumu i televizijsko voditeljstvo.

Godinama je bila jedno od zaštitnih lica Televisine produkcije, gdje je desetljećima igrala glavne i upečatljive uloge. Među najpoznatijim projektima izdvajaju se: "Marisol", "El alma no tiene color", "Gotita de amor", "Siempre te amaré" i "Tres mujeres".

Laura Flores - 10 Foto: YouTube Screenshot

Laura Flores - 9 Foto: Profimedia

S godinama je uspješno prešla iz uloga mladih protagonistica u kompleksnije likove zrelih žena – često majki, antagonistkinja ili autoritativnih figura. Posebno su zapažene njezine uloge u "Mundo de fieras", "Al diablo con los guapos", "En nombre del amor" i "Corazón salvaje". U novijim projektima, poput "Un refugio para el amor", pokazala je i snažnu negativnu stranu kroz uloge antagonistkinja.

Nakon više od 30 godina suradnje s Televisom, Laura Flores donijela je iznenađujuću odluku – napustila je matičnu kuću i prešla na američko tržište, gdje počinje raditi s Telemundom.

Ovaj potez označio je novu fazu karijere, ali i osobni zaokret. Preseljenje u SAD i odmak od konstantne medijske izloženosti omogućili su joj mirniji život i fokus na privatne prioritete.

Laura Flores - 2 Foto: Profimedia

Njezin privatni život bio je jednako dinamičan kao i njezina karijera. Udavala se tri puta, a najpoznatiji brak bio je s urugvajskim glazbenikom Sergiom Fachellijem, koji je trajao od 1986. do 1989. godine. Kasnije se ponovno udala i dobila četvero djece, koja danas predstavljaju njezin najveći fokus i izvor sreće. Iako je prošla kroz razvode i promjene, uvijek je naglašavala važnost obitelji.

Danas Laura Flores i dalje povremeno glumi, ali znatno selektivnije nego prije. Nakon rada s Telemundom i povremenih povrataka na Televisu, njezina karijera više nije usmjerena isključivo na televiziju.

Laura Flores - 5 Foto: YouTube Screenshot

Laura Flores - 1 Foto: Profimedia

Umjesto toga, fokusirala se na osobni život, zdravlje i projekte koji joj donose zadovoljstvo, daleko od stalnog pritiska industrije. Prisutna je i na društvenim mrežama, pokazujući kako i s gotovo 63 godine može parirati upola mlađim kolegicama.

Laura Flores ostaje jedno od najvažnijih imena meksičkih sapunica – glumica koja je prošla put od mladenačkih uloga do kompleksnih likova, pritom ostajući relevantna kroz desetljeća. Za publiku u Hrvatskoj, koja je godinama pratila latinoameričke serije, njezino ime i danas budi nostalgiju za vremenom kada su sapunice bile nezaobilazan dio svakodnevice.

