Na vjenčanici Grace Kelly radilo se tjednima: Što krije haljina koja i danas inspirira?

Vjenčanica Grace Kelly iz 1956. postala je bezvremenski simbol elegancije koji je, uz svoju visoku vrijednost i luksuznu izradu, snažno utjecao na stil vjenčanica i inspirirao generacije mladenki diljem svijeta.

Svako veliko vjenčanje, bez obzira na to radi li se o članu kraljevske obitelji ili medijski slavnoj osobi, željno se iščekuje ponajviše zbog vjenčanice mladenke. Ipak, postoje i neke vjenčanice koje će kasnije utjecati na modu generacijama kasnije.

Vjenčanje Grace Kelly i princa Rainiera III. od Monaka 19. travnja 1956. godine bilo je jedno od najpraćenijih događanja 20. stoljeća, a upravo je njezina vjenčanica postala bezvremenski simbol elegancije koji i danas inspirira mladenke diljem svijeta.

Vjenčanica Grace Kelly - 5 Foto: Profimedia

Vjenčanica Grace Kelly - 9 Foto: Profimedia

Holivudska diva upoznala je vladara Monaka tijekom boravka na Filmskom festivalu u Cannesu 1955. godine. Njihova romansa brzo je prerasla u ozbiljnu vezu, a zaruke su objavljene početkom 1956. godine

Uz zaruke, često se spominje i njezin miraz, koji je prema tadašnjim izvorima iznosio oko 2 milijuna dolara i platila ga je sama Grace – iznos koji je u to vrijeme bio iznimno velik i dodatno je naglasio glamur cijele priče. Osim financijskog aspekta, Grace je u brak donijela i status jedne od najvećih filmskih zvijezda tog doba.

U travnju 1956. napustila je Sjedinjene Američke Države i brodom krenula prema Monaku. Dolazak je bio spektakularan – dočekali su je budući suprug, članovi kraljevske obitelji i tisuće građana.

Pogledaji ovo Celebrity Nika Fleiss podijelila traumatično iskustvo iz rađaone: ''Rekla sam da me ne probude ako njega ne spase''

Taj trenutak označio je njezin prijelaz iz holivudske glumice u princezu, a cijeli svijet pratio je svaki detalj priprema za vjenčanje.

Za izradu vjenčanice bila je zadužena kostimografkinja studija MGM, Helen Rose, koja je već ranije surađivala s Kelly. Haljina je izrađena ručno, uz sudjelovanje više od 30 krojačica, a za njezinu izradu korišteni su luksuzni materijali: svileni taft, starinski briselski čipkasti uzorci i tisuće sitnih perli ručno ušivenih u tkaninu.

Vjenčanica Grace Kelly - 3 Foto: Profimedia

Vjenčanica Grace Kelly - 8 Foto: Profimedia

Posebno je zanimljivo da je čipka bila stara više od stoljeća, što haljini daje dodatnu povijesnu vrijednost.

Vjenčanica se sastojala od nekoliko ključnih elemenata: uskog čipkastog gornjeg dijela s dugim rukavima, visokog ovratnika, naglašenog struka, raskošne suknje od svile, dugačkog šlepa i vela. Ova kombinacija stvorila je sofisticiran, ali suzdržan izgled koji je odudarao od tadašnjih trendova i postao nova definicija kraljevske elegancije.

Vjenčanica Grace Kelly - 2 Foto: Profimedia

Vjenčanica Grace Kelly - 7 Foto: Profimedia

Iako se često pretpostavlja da je haljina bila neprocjenjiva, procijenjena vrijednost tada je iznosila oko 8.000 do 10.000 dolara. Kada se uzme u obzir inflacija, to bi danas iznosilo približno 90.000 do 110.000 dolara, što je svrstava među najskuplje vjenčanice u povijesti i to bez uračunate povijesne i kulturne vrijednosti koju danas ima.

Vjenčanica Grace Kelly ostavila je ogroman trag u svijetu mode i bridal industrije. Njezini ključni elementi, poput čipkastih rukava, zatvorenih dekoltea, klasične siluete s naglašenim strukom te minimalističke, ali luksuzne estetike, postali su standard za elegantne mladenke.

Vjenčanica Grace Kelly - 10 Foto: Profimedia

Vjenčanje princa Williama i Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

Kate Middleton i princ William, vjenčanje - 1 Foto: Afp

Posebno je zanimljivo da je upravo ova haljina inspirirala i neke od najpoznatijih kraljevskih vjenčanica kasnije, uključujući onu Kate Middleton 2011. godine.

Danas, gotovo 70 godina kasnije, dizajneri i dalje reinterpretiraju ovaj model, a mnoge mladenke biraju upravo Grace Kelly stil kao sinonim za profinjenost i bezvremensku ljepotu.

Ova vjenčanica nije bila samo modni izbor – bila je simbol transformacije, elegancije i ulaska u kraljevski život. Upravo zbog toga ostaje jedna od najutjecajnijih vjenčanica u povijesti, čiji se odjek i danas vidi na pistama i vjenčanjima diljem svijeta.

Jedna vjenčanica svojom cijenom je nadmašila i Graceinu i Kateinu. Više o njoj pročitajte OVDJE.

Jedna vjenčanica, predstavljena devedesetih, svojom jednostavnošću je revolucionalizirala poglede na svadbenu modu. O čijoj se vjenčanici radi, otkrijte OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Nova navodna djevojka Kyliana Mbappea bujna je Španjolka, oblinama se proslavila u tinejdžerskoj seriji

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Najzgodnija sportašica svijeta pokazala realnost iza savršenih objava na Instagramu

Pogledaji ovo Nekad i sad Prizor koji vraća uspomene: Joey i Pacey zajedno pred kamerama 23 godine nakon hit-serije

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas Filipinac iz Supertalenta? S pratiteljima je podijelio veliku životnu novost