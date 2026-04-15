Prizor koji vraća uspomene: Joey i Pacey zajedno pred kamerama 23 godine nakon hit-serije

Serija ''Dawson’s Creek'' emitirala se od 1998. do 2003. godine, a ovaj susret probudio je nostalgiju među brojnim fanovima.

Prošlo je više od dva desetljeća otkako je završila kultna serija ''Dawson’s Creek'', a susret dvoje omiljenih likova probudio je val nostalgije među obožavateljima.

Katie Holmes i Joshua Jackson, koje publika pamti kao Joey Potter i Paceyja Wittera, ponovno su zablistali pred kamerama, a od njihove uloge u hit-seriji prošlo je čak 23 godine.

Katie Holmes, Joshua Jackson Foto: Profimedia

Katie Holmes, Joshua Jackson Foto: Profimedia

Susreli su se na predstavljanju filma ''Brunello: The Gracious Visionary'' u jednom od kulturnih središta New Yorka, a na crvenom tepihu djelovali su opušteno i nasmijano.

Katie Holmes, Joshua Jackson Foto: Profimedia

Holmes je za ovu prigodu odabrala elegantnu kombinaciju – bijelu košulju spuštenih ramena ispod koje se nazirao crni top, uparenu sa svjetlucavom sivom suknjom koja je istaknula njezinu liniju. Izgled je upotpunila diskretnim make-upom i raspuštenom kosom u blagim valovima, dok je u ruci nosila crnu torbicu.

Katie Holmes, Joshua Jackson Foto: Profimedia

Jackson se pojavio u upečatljivom tamnocrvenom sakou, uz sive hlače i bijelu košulju, a cijeli je dojam zaokružio leptir-mašnom.

Katie Holmes, Joshua Jackson Foto: Profimedia

I dok je njihov susret probudio nostalgiju, pažnju je privukao i izgled poznate glumice. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili brojni komentari.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Novinarka NFL-a odlučila se na hitni korak nakon skandala s oženjenim trenerom

''Kako izgleda kao da ima 20 godina?'', ''I dalje izgleda kao Joey. Je li radila lifting?'', ''Wow, divna'', dio je komentara.

Katie Holmes, Joshua Jackson Foto: Profimedia

Njihovo ponovno pojavljivanje zajedno tako nije oduševilo samo ljubitelje serije, već je otvorilo i novu raspravu o izgledu glumice koja i danas privlači veliku pažnju.

Pogledaji ovo Celebrity Ujak u akciji! Franka Batelić podijelila preslatki prizor brata sa svojim mališanima

Kletva Capesidea: Tragedije koje su obilježile živote zvijezda ''Dawson’s Creeka''. Više o tome pisali smo OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Najzgodnija sportašica svijeta pokazala realnost iza savršenih objava na Instagramu

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Zanimljivosti Pamtite li pobjednike Supertalenta? Evo tko je sve kroz godine osvojio srca publike!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nova djevojka Kyliana Mbappea bujna je Španjolka, oblinama se proslavila u tinejdžerskoj seriji