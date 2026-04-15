Prizor koji vraća uspomene: Joey i Pacey zajedno pred kamerama 23 godine nakon hit-serije

Serija ''Dawson’s Creek'' emitirala se od 1998. do 2003. godine, a ovaj susret probudio je nostalgiju među brojnim fanovima.
Prošlo je više od dva desetljeća otkako je završila kultna serija ''Dawson's Creek'', a susret dvoje omiljenih likova probudio je val nostalgije među obožavateljima.
Katie Holmes i Joshua Jackson, koje publika pamti kao Joey Potter i Paceyja Wittera, ponovno su zablistali pred kamerama, a od njihove uloge u hit-seriji prošlo je čak 23 godine.
Katie Holmes, Joshua Jackson Foto: Profimedia
Susreli su se na predstavljanju filma ''Brunello: The Gracious Visionary'' u jednom od kulturnih središta New Yorka, a na crvenom tepihu djelovali su opušteno i nasmijano.
Holmes je za ovu prigodu odabrala elegantnu kombinaciju – bijelu košulju spuštenih ramena ispod koje se nazirao crni top, uparenu sa svjetlucavom sivom suknjom koja je istaknula njezinu liniju. Izgled je upotpunila diskretnim make-upom i raspuštenom kosom u blagim valovima, dok je u ruci nosila crnu torbicu.
Jackson se pojavio u upečatljivom tamnocrvenom sakou, uz sive hlače i bijelu košulju, a cijeli je dojam zaokružio leptir-mašnom.
I dok je njihov susret probudio nostalgiju, pažnju je privukao i izgled poznate glumice. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili brojni komentari.
''Kako izgleda kao da ima 20 godina?'', ''I dalje izgleda kao Joey. Je li radila lifting?'', ''Wow, divna'', dio je komentara.
Njihovo ponovno pojavljivanje zajedno tako nije oduševilo samo ljubitelje serije, već je otvorilo i novu raspravu o izgledu glumice koja i danas privlači veliku pažnju.
Kletva Capesidea: Tragedije koje su obilježile živote zvijezda ''Dawson’s Creeka''. Više o tome pisali smo OVDJE.
