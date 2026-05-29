Naša bivša misica nakon životnih brodoloma nosi osmijeh na licu, svi pamte izbor na kojem se natjecala

Iako se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti, bivša Miss Hrvatske Fani Čapalija i dalje privlači pažnju gdje god se pojavi, a ovoga je puta uživala u opuštenom večernjem izlasku tijekom kojeg je pokazala svoju prepoznatljivu eleganciju i besprijekoran stil.
Jedna od najpoznatijih hrvatskih misica, Fani Čapalija, privukla je poglede tijekom večernjeg izlaska u ugodnom ambijentu.
Nekadašnja Miss Hrvatske, koja je ostala upamćena kao jedna od najljepših predstavnica domaće modne scene, pokazala je kako bezvremenska elegancija nikada ne izlazi iz mode.
Fani Čapalija - 5 Foto: John Pavlish
Fani Čapalija - 4 Foto: John Pavlish
Za ovu prigodu Fani je odabrala lepršavu krem haljinu romantičnog kroja koja je istaknula njezin prepoznatljiv sofisticirani stil. Modnu kombinaciju upotpunila je trendi sunčanim naočalama i upečatljivim sandalama u ružičastim tonovima, dok je prirodan izgled još jednom naglasio njezinu nenametljivu ljepotu.
Dobro raspoložena i nasmijana, Fani je uživala u druženju i opuštenoj atmosferi, a fotografima je rado pozirala u nekoliko različitih izdanja.
Fani Čapalija - 3 Foto: John Pavlish
Fani Čapalija - 2 Foto: John Pavlish
Iako se danas rijetko pojavljuje u javnosti, svaki izlazak bivše misice izazove zanimanje javnosti. Fani Čapalija još jednom je pokazala da i dalje plijeni pažnju svojim stilom, šarmom i prirodnom pojavom
Podsjetimo, na izboru za Miss svijeta 1993. godine Fani je ostvarila izniman rezultat plasiravši se među pet najljepših djevojaka svijeta. Tijekom natjecanja, odgovarajući na pitanje članice žirija o svom stavu prema natjecanju u kupaćim kostimima, dala je jednostavan, ali šarmantan odgovor: ''It’s OK!''.
Fani Čapalija Foto: Instagram
Fani Čapalija Foto: Tom Dubravec/Cropix
Upravo je ta spontana i iskrena izjava, izrečena na njezinu prepoznatljivom engleskom jeziku, osvojila simpatije publike i žirija te ostala zapamćena kao jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti hrvatskih izbora ljepote.
Fani je okrunjena titulom Miss Hrvatske 1993. godine, u dobi od samo 18 godina. Postala je simbol elegancije i prirodne ljepote, a ubrzo i prva Hrvatica koja je ušla u top 10 na izboru za Miss svijeta. Iako se nikad nije snažno vezala za svijet showbusinessa, njezina pojava uvijek je izazivala pozornost i poštovanje.
Život ju nije mazio. Iza nje su godine osobnih gubitaka, uključujući smrt roditelja, a sada i sestre. Suočila se i s krahom braka od nogometaša Ivice Mornara, koji je kratko trajao. Razveli su se 2001., nakon čega se Fani povukla iz javnog života.
Proživjela je i jedan od najtežih trenutaka u životu, izgubila je voljenu sestru Blanku Čapaliju.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.
