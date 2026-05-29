Naša bivša misica nakon životnih brodoloma nosi osmijeh na licu, svi pamte izbor na kojem se natjecala

Iako se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti, bivša Miss Hrvatske Fani Čapalija i dalje privlači pažnju gdje god se pojavi, a ovoga je puta uživala u opuštenom večernjem izlasku tijekom kojeg je pokazala svoju prepoznatljivu eleganciju i besprijekoran stil.

Jedna od najpoznatijih hrvatskih misica, Fani Čapalija, privukla je poglede tijekom večernjeg izlaska u ugodnom ambijentu.

Nekadašnja Miss Hrvatske, koja je ostala upamćena kao jedna od najljepših predstavnica domaće modne scene, pokazala je kako bezvremenska elegancija nikada ne izlazi iz mode.

Za ovu prigodu Fani je odabrala lepršavu krem haljinu romantičnog kroja koja je istaknula njezin prepoznatljiv sofisticirani stil. Modnu kombinaciju upotpunila je trendi sunčanim naočalama i upečatljivim sandalama u ružičastim tonovima, dok je prirodan izgled još jednom naglasio njezinu nenametljivu ljepotu.

Dobro raspoložena i nasmijana, Fani je uživala u druženju i opuštenoj atmosferi, a fotografima je rado pozirala u nekoliko različitih izdanja.

Iako se danas rijetko pojavljuje u javnosti, svaki izlazak bivše misice izazove zanimanje javnosti. Fani Čapalija još jednom je pokazala da i dalje plijeni pažnju svojim stilom, šarmom i prirodnom pojavom

Podsjetimo, na izboru za Miss svijeta 1993. godine Fani je ostvarila izniman rezultat plasiravši se među pet najljepših djevojaka svijeta. Tijekom natjecanja, odgovarajući na pitanje članice žirija o svom stavu prema natjecanju u kupaćim kostimima, dala je jednostavan, ali šarmantan odgovor: ''It’s OK!''.

Upravo je ta spontana i iskrena izjava, izrečena na njezinu prepoznatljivom engleskom jeziku, osvojila simpatije publike i žirija te ostala zapamćena kao jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti hrvatskih izbora ljepote.

Fani je okrunjena titulom Miss Hrvatske 1993. godine, u dobi od samo 18 godina. Postala je simbol elegancije i prirodne ljepote, a ubrzo i prva Hrvatica koja je ušla u top 10 na izboru za Miss svijeta. Iako se nikad nije snažno vezala za svijet showbusinessa, njezina pojava uvijek je izazivala pozornost i poštovanje.

Život ju nije mazio. Iza nje su godine osobnih gubitaka, uključujući smrt roditelja, a sada i sestre. Suočila se i s krahom braka od nogometaša Ivice Mornara, koji je kratko trajao. Razveli su se 2001., nakon čega se Fani povukla iz javnog života.

Proživjela je i jedan od najtežih trenutaka u životu, izgubila je voljenu sestru Blanku Čapaliju.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



